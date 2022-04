Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata molto tesa, sarà difficile per voi contenere la rabbia e lo stress. C’è qualcuno o qualcosa che vi provoca. Rischiate di perdere la pazienza. Avete a che fare con persone molto testarde e con la capa tosta. Ma voi saprete tenergli testa. Mantenete i nervi saldi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche ostacolo sul vostro percorso renderà tutto più difficile, ma voi avete la testa sulle spalle e potete ottenere grandi successi. Usate la massima prudenza nell’affrontare ogni sfida e difficoltà, sappiate prendervi le vostre responsabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite spossati e privi di energia. Mantenete alta la concentrazione e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Adottate dei rimedi e vedrete che risulterete vincitori. Qualche integratore alimentare può fare al caso vostro. Non abusate di medicinali, meglio una dieta sana e un po’ di movimento.

Cancro



Cari Cancro, l’ansia a volte è assoluta protagonista della vostra vita. Rischiate di rovinare rapporti importanti e di commettere errori imperdonabili. Cercate di mantenere sempre la giusta lucidità. Utilizzate dei rimedi per mantenere il buon umore, come della sana attività fisica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 aprile 2022), questo è un periodo davvero positivo per il vostro segno. Avete entusiasmo, voglia di fare bene e grinta. Inoltre i problemi e i pensieri per la testa sono pochissimi. Godetevi questo momento d’oro.

Vergine

Cari Vergine, siete molto perspicaci e intuitivi. Saprete risolvere un problema di lungo corso o un disagio che vi portate dietro da tempo. Agite di conseguenza e vedrete che ci sarà una soluzione ad ogni vostro problema. L’istinto non vi tradisce, seguitelo. Tanto buon umore per voi e per chi vi circonda.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata ottima per le relazioni sociali. Potete fare nuove amicizie e conoscenze, in modo da allargare la vostra cerchia di frequentazioni. Sfruttate questo periodo positivo per risolvere problemi sul lavoro. Da qui alla seconda metà dell’anno tutto andrà più a rilento, quindi approfittatene ora.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata fiacca e all’insegna dello stress. Evitate le discussioni, soprattutto inutili e pretestuose. Rinviate impegni e decisioni importanti a giorni migliori. Dai prossimi giorni le cose miglioreranno sensibilmente.

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione in amore. Qualcosa non va come vorreste e forse iniziate a nutrire dubbi e perplessità nei confronti del partner. Ultimamente infatti ci sono parecchie tensioni. Risolvete parlando e chiarendovi. Evitate di pensare al passato, voltate pagina.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio, Venere e Giove vi proteggono e sono dalla vostra parte. Che volere di più? Si tratta di pianeti molto pesanti che danno un forte influsso benefico, poi sta a voi concretizzarlo nella vostra vita. Potete portare a termine affari, compravendite o scambi commerciali. Inizia una fase di recupero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 aprile 2022), in famiglia dovete muovervi con una certa prudenza. Soprattutto se avete a che fare con i più giovani. Rimanete calmi e mantenete i nervi saldi. Saprete conquistare chi vi circonda. Non tutto è perduto.

Pesci

Cari Pesci, potete chiudere accordi vantaggiosi e contratti stellari. Approfittate dell’influsso benefico di Giove che come sempre dà il suo magico contributo. Il favore del grande pianeta vi aiuterà in ambito lavorativo, potete migliorare la carriera e togliervi belle soddisfazioni.