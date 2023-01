Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi avrà una marcia in più! Approfittane per portare a compimento un progetto che stavate accantonando da tempo. Single favoriti: all’orizzonte possibili nuovi incontri interessanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo intrigante: se avete conosciuto una persona carina non fatevela scappare! Attenzione a qualche battibecco di troppo con i colleghi…

Gemelli

Cari Gemelli, in amore non rivangate gli errori commessi in passato ma goditevi il momento e prendete le cose come vengono. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si sta muovendo, favoriti i liberi professionisti.

Cancro



Cari Cancro, stelle interessanti per chi desidera mettere radici, se avete la persona giusta al vostro fianco da qui ai prossimi mesi potreste mettere in cantiere un progetto importante. Attenzione alle spese, ultimamente è come se aveste le ‘mani bucate’.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 gennaio 2023), se con il partner c’è qualcosa che non va, parlate chiaro e affrontate il problema a viso aperto. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire ma il vostro impegno presto sarà ricompensato.

Vergine

Cari Vergine, stelle interessanti per i cuori solitari, cosa aspettate a guardarvi attorno? Per quanto riguarda il lavoro, rivedete bene le clausole di un accordo.

Bilancia

Cari Bilancia, bello questo cielo per chi desidera tornare ad emozionarsi! Favoriti i ragazzi alle prese con le prime relazioni amorose. Per quanto riguarda il lavoro, non fate passi avventati ma ponderate bene ogni decisione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stelle interessanti per l’amore, se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di mettervi in gioco sperimentando nuovi orizzonti professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 10 gennaio 2023 – potreste avere qualcosa da ridire al partner, cercate però di mantenere la calma e di trovare un punto di incontro. Per quanto riguarda il lavoro, restate lontano da inutili polemiche.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cielo intrigante per l’amore! Le storie nate da poco avranno una marcia in più e potrebbero rivelarsi preziose nel futuro. Capitolo lavoro: favoriti i contatti con altre città.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 gennaio 2023), per l’amore è un cielo un po’ agitato, cercate dunque di non alimentare sterili dissapori. Per quanto riguarda il lavoro, non sovraccaricatevi, fatevi aiutare da una persona fidata.

Pesci

Cari Pesci, queste sono stelle che riaccendono la passionalità e la voglia di amare! Via libera ai nuovi incontri per i più giovani. Lavoro? Presto cambierà la musica.