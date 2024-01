Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, avete la testa ancora piena di bollicine, Venere e Mercurio vi fanno già pensare alle prossime vacanze. Progettate viaggi in terre lontane, esperienze eccitanti. Qualcosa, però, vi rende insofferenti, è il vostro Marte che dal Capricorno vi irrita e aizza la vostra ambizione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sentite dentro di voi una nuova forza: Marte accanto al Sole sta facendo la differenza e voi ve ne accorgete. Adesso dall’amore volete di più, aspirate a un contatto profondo, sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimi sforzi, ormai vi siete liberati di Marte opposto e non è poco. Vi dà, però, ancora un po’ ombra Mercurio, che insiste nel rallentare tutto – notizie, risposte, permessi, contratti -. Lunedì 8 e martedì 9 ci si mette pure la Luna e potreste perdere la pazienza.

Cancro

Cari Cancro, il nuovo Marte segnala tensioni nel matrimonio, nelle relazioni strette e nelle collaborazioni, pure con l’ex coniuge finisce a discussioni accese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 8 gennaio 2024, la Luna è un po’ difficile nel fine settimana. Va bene la provocazione sexy, ma troppe complicazioni vi smontano e vi fanno venire voglia di cambiare aria.

Vergine

Cari Vergine, c’è ancora qualche disturbo nel cielo zodiacale. Misurate le parole lunedì 8 e martedì 9, i familiari anziani e i figli adolescenti sembrano alleati nel farvi perdere la calma.

Bilancia

Cari Bilancia, anche per voi il nuovo Marte è un fattore di nervosismo, crea tensioni e attriti in famiglia. Prendete integratori per rinforzare il sistema immunitario e fate attenzione alla guida.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si prospetta una fine di settimana incantevole con la Luna nel vostro cielo: avete voglia d’amore e di notti bollenti. Le troverete perché la vostra fama di amatori vi precede.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è sempre Venere nel vostro cielo, e anche se Marte vi ha salutato l’amore risplende sereno, ci sono affetto, entusiasmo, solidarietà, amicizia, e non è poco. Lunedì 8 e martedì 9 la vostra Luna di gennaio rende brillanti i vostri occhi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa è la stagione del vostro compleanno e mercoledì 10 inizia a formarsi la vostra Luna nuova, che si completa l’11, giorno di Giove, quindi di fortuna. Adesso nessuna stella vi disturba e Marte vi dà la grinta che vi serve.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 gennaio 2024), Venere e Mercurio continuano a stimolare le relazioni con gli altri, il campo dei nuovi incontri è caldo, pure in amore qualcosa può ancora accadere lunedì 8 e martedì 9, perché la Luna vi favorisce.

Pesci

Cari Pesci, il nuovo Marte è una manna dal cielo, vi sembra di rinascere, il fine settimana ha una Luna spettacolare: assorbite i suoi raggi per diventare ancora più belli e seducenti.