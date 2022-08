Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, la settimana, secondo l’Oroscopo di Branko, inizierà in maniera un po’ particolare: avete diverse cose da sistemare. Con la giusta pazienza e un po’ di forza volontà, comunque, tutto si risolverà in poco tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il weekend vi ha regalato belle sorprese e il vostro umore è decisamente migliorato. Organizzate qualcosa di bello e preparatevi a vivere una serata memorabile.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo inizio di settimana siete decisamente più produttivi del solito. Dopo tanti sacrifici state finalmente avendo tutto ciò che meritate: godetevi i risultati.

Cancro



Cari Cancro, gli ultimi giorni sono stati un po’ difficili, ma ora potete iniziare a recuperare. Questa settimana le stelle sono favorevoli: approfittatene per sistemare qualcosa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 agosto 2022), questo cielo protegge i sentimenti: ora potete finalmente dichiararvi a una persona che vi interessa. Avete bisogno, secondo l’Oroscopo di Branko, di qualcuno che voglia rimanere al vostro fianco e che sia fedele: sapete bene cosa fare.

Vergine

Cari Vergine, avete voglia e bisogno di socialità: chiamate le persone a voi più care e organizzate qualcosa di bello per la serata. Godetevi il momento, di certo non ve ne pentirete.

Bilancia

Cari Bilancia, avete voglia di conoscere gente nuova, soprattutto qualcuno che sappia sorprendervi. Non mollate: le possibilità non vi mancano. Mettetevi in gioco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le novità, quelle belle e attese da tempo, arriveranno nel mese di settembre. Per ora godetevi questo agosto con la spensieratezza che, secondo l’Oroscopo di Branko, ultimamente vi è mancata.

Sagittario

Cari Sagittario, serve ancora un po’ di pazienza, ma le novità arriveranno. E non saranno poche. Continuate a credere in voi stessi e così lo faranno anche gli altri.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sul lavoro stanno per arrivare nuove opportunità. Valutatele bene e poi scegliete in base a ciò che vi farà stare bene. Gli altri capiranno la vostra scelta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 agosto 2022), stanno per arrivare, secondo l’Oroscopo di Branko, giornate molto impegnative sul lavoro. Però poi arriveranno anche le soddisfazioni: non scoraggiatevi.

Pesci

Cari Pesci, sentite di non avere abbastanza certezza da parte del vostro partner. Probabilmente la distanza non aiuta e avete tanti dubbi. Non è il momento di prendere decisioni: non siete abbastanza tranquilli.