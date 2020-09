Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 settembre 2020:

Ariete

Marte vi sostiene specie nel weekend che precede l’inizio dell’autunno, quando in Gemelli nasce il secondo Ultimo Quarto nel giro di quattro settimane: grande aiuto per le finanze. Forse proprio motivi di interesse sono la causa di litigi e discussioni con persone vicine o parenti. I progetti riusciranno, dovete però essere sempre pronti a sfide, critiche e un ambiente professionale a volte contro. La stella dell’amore vi provoca e voi ci cadete. Incontri emozionanti possibili il 25 e il 26.

Toro

Sono questi i giorni più belli per l’amore. Ci piace il gioco della coppia creato dalla Luna perché infiamma voi e la persona cara. I single possono sperare nell’azione di Marte: avventure in vista! Il Sole in Bilancia, con Venere e Mercurio spinge per una soluzione vantaggiosa di questioni legali o compravendite. Le fasi lunari in questo mese si concentrano su questioni pratiche: chiarite ogni malinteso. Avete dalla vostra i grandi pianeti!

Gemelli

Avrete qualche noia da risolvere e, forse, anche problemi più seri, ma affrontarli e superarli sarà possibile. Sarà bene fare attenzione a non incappare in pasticci di tipo legale o burocratico, Giove ve la farebbe pagare. Ecco però, il 23, l’equinozio d’autunno in Bilancia: significa che il Sole è nell’aspetto migliore in assoluto, con accanto il vostro Mercurio e una Venere disposta ad aprire la porta dell’amore e di un po’ di fortuna. Novità per il cuore.

Cancro

La prima cosa da fare quando il Sole diventa negativo è osservare cautela nella salute. L’equinozio d’autunno si verifica il 23, quando la Luna è nel vostro segno, però non nasce uno scontro diretto, ma diventano difficili Venere e Mercurio. Vi sentite poco liberi di essere voi stessi, siete tesi. Non sfogatevi su chi amate. Marte ancora positivo suggerisce come riconquistare la persona di sempre.

Leone

Il batticuore arriverà nella vostra vita molto presto e vi infonderà gioia assoluta. Per questo sappiate riconoscere e cogliere le occasioni giuste. Per le coppie, invece, a causa di Venere in opposizione, maretta all’orizzonte, dovuta soprattutto alla vostra intolleranza nei confronti del partner. Vi sentite molto più in forma rispetto ai giorni passati, ma attenzione alle influenze legate al cambio di stagione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Sul lavoro risentite ancora dell’affaticamento dovuto a Saturno in opposizione. Dovrete attendere qualche altro giorno, rimanendo concentrati e cercando di evitare grossi investimenti finanziari. Disaccordi con i colleghi, ma non fatevi condizionare. Purtroppo Saturno ha avuto effetti negativi anche sulla forma fisica: è il momento di mettersi a dieta e disintossicare l’organismo.

Bilancia

Settimana favorevole per fare conoscenze che possono trasformarsi in relazioni serie e durature. Per le coppie già consolidate è il momento giusto per confrontarsi su tutte le questioni delicate che rimandate da tempo, senza paura. Vi saranno affidate mansioni impegnative, portatele a termine con dedizione e sarete ben ricompensati. Fate attenzione a evitare pettegolezzi in ufficio: criticare i colleghi di lavoro potrebbe rivelarsi controproducente.

Scorpione

Grazie a Marte siete spronati a una vita dinamica. Vi sentite invincibili e riuscirete in tutto.Basta tensioni nervosismo, hanno avuto effetti troppo negativi sui rapporti di coppia. Venere, intanto, vi aiuta a recuperare le situazioni più complicate e regala nuova passione e voglia d’amare. Nel lavoro, si affacceranno alla porta ottime opportunità o conferme di carriera, che incideranno molto positivamente sul futuro. Sorprese per i single: baci con Bilancia. Attenzione ai Gemelli.

Sagittario

È arrivato il momento per le coppie di affrontare gli ultimi ostacoli che si frappongono tra voi e il futuro che sognate insieme. Agite, senza render conto a nessuno. I single si sentiranno in ottima forma e i corteggiatori non mancheranno. Non sprecate troppe occasioni per indecisione. Qualche contrattempo sul lavoro potrebbe farvi perdere le staffe, ma attenzione a non innervosirvi troppo, rischiereste di buttare via tutto.

Capricorno

Se state cercando Impiego, questa settimana potrebbe essere buona per trovare quello più adatto a voi. Cercate di sfruttare al meglio le occasioni. A causa del Sole in opposizione vi sentirete fiacchi e privi di energie. Attenzione a non farvi coinvolgere in imprese faticose, soprattutto dal punto di vista sportivo. Flirt con Bilancia.

Acquario

I ritmi frenetici dell’ultimo periodo scombussoleranno i rapporti di coppia. Meglio chiarire, prima di incorrere in problemi più gravi. I single avranno diverse occasioni per conoscere nuove persone, ma attenzione ad essere diretti se non volete sprecare l’incontro Sul lavoro atmosfera incerta. Riceverete proposte interessanti che aspettavate da tempo.

Pesci

Attenzione al fine settimana, durante il quale potrebbero verificarsi incomprensioni sulle questioni che riguardano il futuro con il partner. I single avranno difficoltà a comprendere se la persona che stanno frequentando è interessata o meno: meglio chiedere chiarezza. Vi sentirete agili e scattanti e finalmente potrete dedicarvi alla passione che vi gratifica di più e che avevate abbandonato da tempo. Passione con Sagittario.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 7 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 7 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 7 settembre 2020