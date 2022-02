Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, basta con tutte queste preoccupazioni, dovete cercate di assaporare i piaceri della vita. Anche sul lavoro state forzando troppo le cose: meglio riposarsi o fare un po’ di attività fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di rallentare, ma non di isolarvi perché avete bisogno di stare con gli altri. Meglio se praticate uno sport di resistenza: potrebbe aiutarvi à a ritrovare l’equilibrio!

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente state andando nella giusta direzione. Cercate, però, di abbandonare le cattive abitudini e di rivedere un po’ la dieta. Insomma, si può sempre migliorare.

Cancro



Cari Cancro, nella vostra casa ora regna la pace e siete aperti al dialogo. La forma fisica sta tornando: cercate di mantenere così le vostre energie. Potete spaccare il mondo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 febbraio 2022), avete più fiducia in voi stessi e state iniziando a trasformare tutti i sogni in realtà. Bene la forma fisica, cercate di gestire la vostra energia al meglio.

Vergine

Cari Vergine, in queste ore siete preoccupati per gli altri, volete per forza dare il vostro aiuto. Da un punto di vista fisico, cercate di assumere più vitamine: avete bisogno di energia!

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete un po’ tra le nuvole, avete troppi pensieri e vi state distraendo dai vostri obiettivi. Cercate di non agire di fretta, avete delle idee, ma meglio mantenere la calma e la razionalità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, meglio non pensare al passato: è arrivato il momento di lasciarlo andare via. Attenzione ai rapporti con gli altri, forse state forzando troppo le cose o la mano…

Sagittario

Cari Sagittario, in arrivo riscontri positivi, finalmente ci sono delle belle soddisfazioni all’orizzonte dopo tutti gli sforzi. Attenzione solo alle piccole malattie psicosomatiche…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, durante la giornata di oggi – 7 febbraio 2022 – volete fare la pace, siete in ottima compagnia e di buon umore. Attenzione a fare sport: rischiate di farvi male senza volerlo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 febbraio 2022), vi attende una giornata intensa, tutta da vivere, ma cercate di non stare fermi sulle vostre posizioni. Ora siete consapevoli del vostro corpo: ascoltatelo di più. Assecondatelo.

Pesci

Cari Pesci, l’atmosfera attorno a voi è piacevole, accogliente. Dal punto di vista fisico meglio praticare sport e migliorare la circolazione. Anche una passeggiata all’aria aperta va bene. Movimento!