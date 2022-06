Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, con Marte e Giove nel segno, l’amore torna assoluto protagonista. Potete quindi mettere fine a questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Parlatevi e chiaritevi il prima possibile. Il weekend è stato complesso, ma ora potete ritrovare serenità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana inizia nel migliore dei modi: Venere nel segno e Luna in Vergine porteranno grandi novità in amore. Se siete single, potete incontrare l’anima gemella. Sul lavoro fatevi trovare pronti per cogliere al volo ottime opportunità.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo positivo per il vostro segno. Potette rilassarvi e ritrovare serenità. D’altronde le stelle vi sorridono e vi sono vicine. Possono arrivare presto ottime opportunità, anche per trascorrere qualche momento di relax con il partner o con la famiglia.

Cancro



Cari Cancro, periodo ottimo per i sentimenti. Venere positiva vi permette di fare nuovi incontri e trovare magari presto l’anima gemella. Se siete single da tempo, potete presto sentire di nuovo le farfalle nello stomaco. Siate speranzosi. Anche sul lavoro in arrivo belle soddisfazioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 giugno 2022), mettete da parte la vostra consueta testardaggine e andate avanti con le vostre idee. Dovete saperle difendere. Mettete da parte paure e preoccupazioni. Apritevi alle nuove opportunità che la vita vi porrà davanti.

Vergine

Cari Vergine, giornata positiva e piena di energie. Inizia in generale un periodo ottimo che vi accompagnerà per tutta l’estate. Allontanate le persone negative che vi fanno solo soffrire. Sul lavoro è giunto il momento di prendere decisioni importanti, non potete più rinviare. Dovete riprendere in mano la vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, momento positivo per gli affari e le compravendite. Può essere il momento giusto per comprare una casa. Sfruttate al meglio questa opportunità, ne avete proprio bisogno. Vedrete che le cose miglioreranno presto e ritroverete serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete essere attenti e concentrati, se non volete commettere errori gravi e pesanti. Gli impegni sono tanti, siete distratti e non è facile mettere ordine tra i tanti impegni a cui dovete far fronte. Datevi delle priorità e programmate bene il da farsi.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo ottimo per la vostra vita, potete portare avanti i vostri progetti e dare vita a nuove attività. Rimettetevi in gioco, soprattutto se siete fermi da tanto tempo. In amore potete conquistare una persona speciale, che vi piace da tempo. Saprete ottenere grandi cose.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata davvero stimolante per il vostro segno sul piano professionale. Potrete ottenere grandi cose e fare importanti avanzamenti per la vostra carriera. Magari un’inaspettata trasferta vi permetterà di mettere in mostra il vostro talento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 giugno 2022), giornata ricca e stuzzicante in amore, grazie a Marte e Giove in buon aspetto. Le stelle vi permettono di ritrovare serenità e conquistare una persona che vi piace se siete single da tempo. Insomma, difficilmente resterete ancora single.

Pesci

Cari Pesci, nuove collaborazioni in vista per il vostro segno. Possono essere ottime per conquistare l’anima gemella. Imbastite nuovi contratti e collaborazioni, potete portare avanti i vostri progetti in ambito lavorativo. Vedrete che avrete successo.