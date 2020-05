Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, se avete vissuto in questa fase difficile per tutti una relazione leggera o avete iniziato a conoscere una persona, adesso è il momento di rimboccarvi le maniche e fare sul serio. Se poi dal vivo vi rendete conto che le cose non funzionano, amici come prima. Cercate quanto meno di rimanere in buoni rapporti.

Toro

Cari Toro, secondo Branko dovete fare molta attenzione a dipendere esclusivamente da qualcun altro. Questi infatti limiterebbe il vostro agire. Cercate di essere più autonomi e artefici del vostro destino. D’altronde di nessuno potete fidarvi ciecamente quanto di voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede una giornata in cui dovreste imparare a essere un po’ meno cocciuti e ascoltare i consigli di chi vi vuole bene. Soprattutto chi in determinati settori è più esperto di voi potrà senz’altro darvi una mano. Fidatevi di più e fate meno di testa vostra, altrimenti rischiate che queste persone si allontanino.

Cancro

Cari Cancro, nelle ultime settimane potreste aver tenuto nascosto qualcosa di importante alle persone che vi circondano, dai familiari al partner. Adesso è il momento di dire la verità ed essere sinceri.

Leone

Cari Leone, avete grandi ambizioni e tanti desideri che non vedete l’ora di realizzare. Cercate comunque di mantenere la calma e non farvi prendere dall’agitazione. In particolare la vostra corsa al successo non deve ostacolare quella degli altri, soprattutto se si tratta di amici e parenti.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko l’oroscopo di oggi vi invita ad essere fedeli e sinceri con le persone che vi circondano. Se siete chiamati a custodire un segreto, non andatelo a raccontare in giro, altrimenti perdereste la fiducia di chi ve lo ha rivelato. Sul lavoro nuove interessanti opportunità in arrivo.

Bilancia

Cari Bilancia, nella giornata di oggi potreste essere chiamati a prendere decisioni impopolari, ma d’altronde se non avete altre opzioni a vostra disposizione non potete fare altrimenti. Il vostro obiettivo resta chiaro e voi siete disposti a tutto pur di realizzarlo, anche se il percorso può essere tortuoso e accidentato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko nei prossimi giorni la vostra vita cambierà radicalmente. Busserà infatti alla vostra porta una persona nuova e speciale che renderà la vostra esistenza migliore. Può essere che per far spazio a questa nuova presenza, qualcuno debba allontanarsi per sempre da voi.

Sagittario

Cari Sagittario, nella vostra vita ci saranno presto novità importanti da valutare con attenzione. Spesso le persone che vi circondano sembrano non apprezzarvi al 100% per come siete, ma a breve dovranno ricredersi. Avete gran voglia di cambiamenti, in ogni aspetto della vostra quotidianità.

Capricorno

Cari Capricorno, è il momento di riprendere in mano la vostra vita e capire cosa volete fare nel concreto nelle prossime settimane e mesi. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, d’altronde le stelle vi sorridono. Se anche un obiettivo vi sembra ancora lontano, non demordete e continuate ad insistere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko siete chiamati oggi ad affrontare alcuni problemi che vi attanagliano e che impediscono la realizzazione dei vostri progetti. Attenzione a chi vi circonda, soprattutto sul posto di lavoro, e che farebbe di tutto pur di vedervi al tappeto. Voi siate superiori e non dategli modo di criticarvi.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko avete ancora diversi pensieri per la testa e situazioni che non riuscite a risolvere. Innanzitutto cercate di capire cos’è davvero che temete così tanto. Arriverete così a capire che non è nulla di insormontabile e che avete tutti i mezzi per uscirne fuori.

