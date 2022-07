Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi ritroverete un po’ della tanto attesa calma e serenità, in modo da poter rallentare dai ritmi frenetici che siete abituati a tenere. Potete quindi spezzare la monotonia del quotidiano e ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata faticosa, per cui state all’erta. Si tratta di un periodo molto impegnativo, nel quale sembrate aver perso i vostri ritmi abituali. Abbiate ancora un po’ di pazienza, ad agosto ritroverete la pace.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite agitati e intrattabili. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Avete ricevuto attacchi gratuiti da persone che reputavate amiche. Sul lavoro vivete una fase di clamorosa ascesa, e in questo modo non fate altro che attirarvi le critiche di chi vi circonda. Ignorateli.

Cancro



Cari Cancro, qualcuno sembra essersi messo in testa di voler ostacolare la vostra creatività e produttività. Voi fregatevene e non pensate a chi farà di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote. Chi vi critica non sa i sacrifici che siete abituati a fare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 luglio 2022), dovreste essere più ottimisti e credere maggiormente nelle vostre possibilità. Chi è single nel prossimo weekend potrebbe incontrare l’amore. Attenti all’aspetto economico. Ci sono tante questioni irrisolte che riguardano il denaro. Forse dei guadagni che tardano ad arrivare o dei problemi legali.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di lasciarvi un dolore o un dispiacere alle spalle. Non pensate più a quello che è stato ma guardate al futuro con ottimismo. Sul lavoro gli impegni sono molti e le soddisfazioni poche. Rifugiatevi allora nell’affetto delle persone care.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore con il vostro fascino riuscirete a conquistare le prede più ambite e succulente. Se invece preferite un rapporto di solo sesso, non c’è nulla di male, d’altronde è il periodo delle storie estive. L’importante è essere sinceri e chiari sin dall’inizio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il momento di curare seriamente la vostra forma fisica. Non è solo un fatto di estetica o di prova costume. Dovete farlo per la vostra salute, che altrimenti a lungo andare ne può risentire. Sul lavoro possono esserci nuove opportunità, valutatele con calma.

Sagittario

Cari Sagittario, un nuovo lavoro può ridarvi quel brio e quella voglia di fare che un po’ erano mancate. Se siete single da tempo, potete trovare l’anima gemella magari tramite le chat o una app di incontri. Cercate di non trascurare il partner, se ne avete uno, ma organizzate qualcosa di speciale per sorprenderlo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, volete gestire troppe cose contemporaneamente e non ce la fate. Dovete lasciarvi aiutare e delegare a qualcun altro di fiducia. Non potete fare tutto da soli. Avrete così il tempo per dedicarvi a qualcosa o qualcuno che state trascurando.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 luglio 2022), dovete essere concentrati e dedicarvi a nuovi progetti. Il periodo è davvero favorevole se volete lanciarvi in nuove avventure, sia professionali che amorose. Venere nel weekend porterà con sé grandi gioie. Sorridete.

Pesci

Cari Pesci, l’inizio della settimana è un ottimo momento per fare il punto della situazione e raccogliere nuove idee. Anche se siamo in estate, potete progettare il da farsi in vista della ripresa autunnale. Non vi sentite più disorientati, ma avete ripreso in mano la vostra vita. In amore favoriti i nuovi incontri.