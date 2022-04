Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, vi sentite un po’ strani, forse poco capiti dalle persone che amate. Dovete mantenere la calma, capire che le vostre esigenze a volte sono troppo pretenziose: d’altra parte, voi non vi accontentate mai…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di andarci con i piedi di piombo, la fretta non porta da nessuna parte: dovrete mantenere la calma e prima di fidarvi di qualcuno accertatevi della loro buonafede.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie per voi: il lunedì inizia con il piede giusto. Durante la giornata di oggi sarete positivi, energici, ma attenzione ai piccoli litigi in famiglia: alimentare le polemiche non ha alcun senso!

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore dovreste riposare un po’ di più perché la stanchezza si farà sentire. Cercate solo di non sprecare tempo con polemiche e discussioni inutili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 aprile 2022), buone notizie per voi: siete circondati da belle persone e anche il vostro umore ne risente. Migliora l’autostima.

Vergine

Cari Vergine, sul lavoro sarete chiamati ad impegnarvi molto e dovrete affrontare anche situazioni particolari. Non siate istintivi: ricordate che prima di agire e di compiere delle scelte è sempre meglio riflettere. Usate la testa.

Bilancia

Cari Bilancia, siete ottimisti, positivi, ma non tutti attorno a voi lo sono. Cercate di calmarvi e di non seguire sempre il vostro istinto ciecamente. A volte la fretta non aiuta. Calma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore avrete sicuramente più consapevolezza, amatevi di più e non permettete a nessuno di distruggere i vostri sogni.

Sagittario

Cari Sagittario, state facendo un po’ di fatica perché non riuscite a capire cosa provate e la vostra vita sentimentale è un po’ in subbuglio. Cercate di mantenere la calma.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tanti impegni da portare avanti, ma anche molto ottimismo. Durante la giornata di oggi vi sentirete sicuramente più liberi e spensierati, in grado di fare tutto e superare gli ostacoli che si paleseranno davanti a voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 aprile 2022), siete lungimiranti, sapete bene come agire perché avete fatto chiarezza nella vostra vita. State pensando al futuro, siete entusiasti, ma ricordatevi che dovete anche stare con i piedi per terra…

Pesci

Cari Pesci, oggi – 4 aprile 2022 – sarete un po’ ansiosi e lo stress si farà sentire: che ne dite di prendervi una pausa da tutto? Vi servirà per riflettere e per capire da dove ripartire!