Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questo inizio di settimana avrete tanti pianeti dalla vostra parte, a cominciare da Mercurio, Venere e Sole che vi daranno la carica giusta per dare il massimo. In generale sarà una giornata favorevole, sia in amore che sul lavoro. Potete superare problemi anche di natura fisica o nei rapporti professionali.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 31 maggio -, questo inizio settimana sarà piuttosto problematico per i sentimenti, potrebbero anche esserci controversie a livello economico. Ultimamente avete speso troppo. Non riversate però i vostri problemi personali sul lavoro, date sempre il massimo.

Gemelli

Cari Gemelli, per il vostro segno sarà una giornata positiva, con Sole, Luna, Mercurio e Venere tutti dalla vostra parte: che volete di più? In generale è un inizio di settimana positivo sia per i sentimenti che per il lavoro. A volte conviene evitare di dire proprio tutto ciò che pensate, specie con i colleghi.

Cancro

Cari Cancro, in questo lunedì il consiglio dell’oroscopo di Branko è di essere cauti, se non volete prendere decisioni di cui finireste per pentirvi. Ultimamente siete troppo agitati e questo potrebbe causare qualche fastidio a livello fisico. Concentratevi sul lavoro e vedrete che i problemi si attenueranno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà un inizio settimana favorevole per le relazioni sociali. D’altronde veniamo tutti da un periodo anomalo e di grandi costrizioni, ora finalmente potete riprendere a uscire e conoscere nuove persone. Siete molto più partecipi in tutte i rapporti, specie nei confronti del partner.

Vergine

Cari Vergine, il mese di maggio si è chiuso con non poche difficoltà e per questo ora vi sentite sotto pressione. State calmi e fate attenzione perché potrebbero esserci contrasti sul lavoro o in famiglia. Mantenete la calma ed evitate litigi inutili altrimenti la situazione potrebbe anche peggiorare.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, questo mese di giugno sarà molto piacevole e fortunato per il vostro segno. Questo vale in particolare per le coppie, che possono portare a termine con entusiasmo i loro progetti. Se ci sono stati problemi e discussioni con il partner, parlatevi e chiarite il prima possibile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche se siamo solo a lunedì, vi sentite spossati e affaticati, cercate allora di partire con il piede giusto per non peggiorare le cose. La situazione migliorerà presto e l’umore muterà decisamente. In questo mese di giugno alle porte cambieranno in meglio molte cose.

Sagittario

Cari Sagittario, per il vostro segno questo è un periodo all’insegna della confusione. Questo quadro astrale vi porta ad essere confusionari e instabili, per cui ci vuole davvero poco a farvi perdere la pazienza. Non infilatevi in progetti troppo esosi o più grandi di voi. In amore siate sinceri con il partner e non fate promesse che non potete mantenere.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte in opposizione vi rende polemici e nervosi. Una sensazione di agitazione e ansia che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Cercate di evitare, come fate di solito, di chiudervi in voi stessi. Questa non è mai la soluzione migliore. Perché non parlare con qualche amico fidato? Può darvi giusti consigli.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 31 maggio 2021 -, avete Sole, Mercurio e Venere positivi. Si prevede quindi un inizio settimana scoppiettante. Avete tanti progetti in mente e cose da fare, perché vorreste cambiare la vostra vita. Sappiate che non tutto può essere realizzato in poco tempo, non esiste la bacchetta magica.

Pesci

Cari Pesci, questo non è un momento favorevole per il vostro segno secondo le stelle. In particolare avrete forti contrasti con alcune persone che vi sono vicine. Evitate spese inutili, ultimamente il vostro portafoglio è in sofferenza. Per le finanze questo non è un periodo propizio, quindi rinviate eventuali affari. Il vostro nervosismo non deve intaccare la coppia.

