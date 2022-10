Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 3 ottobre – vi vedrà protagonisti, avrete una grinta da fare invidia al mondo. Approfittate di quest’energia per concludere delle trattative rimaste in sospeso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo, in particolare per i single! Se siete soli fareste bene a guardarvi attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il vostro inconfondibile charme!

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata procede a rallentatore e non sono esclusi piccoli battibecchi con capi o referenti. Prima di esporvi contate fino a dieci.

Cancro



Cari Cancro, cielo interessante per i sentimenti, se da poco avete conosciuto una persona carina mettete da parte ogni remora e godetevi il momento. Belle emozioni in arrivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 ottobre 2022), le coppie che si vogliono bene durante la giornata sentiranno l’esigenza di mettere radici: ci sarà la possibilità da qui ai prossimi mesi di ufficializzare il rapporto.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente siete piuttosto polemici, cercate di non prendere le cose troppo di petto ma analizzate la situazione da un punto di vista diverso!

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro è un cielo che invita alla prudenza, se c’è qualcosa che non va fate bene a parlarne ma cercate di mantenere un tono pacato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stelle interessanti per l’amore: le persone sono affascinate dal vostro savoir fare. Per questo tenderanno ad apprezzare la vostra compagnia.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 3 ottobre 2022 – cercate di stare lontani da inutili polemiche e sterili discussioni, c’è un po’ di tensione nell’aria e basta davvero poco per farvi innervosire.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sul lavoro le novità non mancheranno e questo se da un lato vi motiva, dall’altro vi rende preda anche di piccole, immotivate ansie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 ottobre 2022), bello questo cielo se desiderate mettere in cantiere un progetto che nei mesi scorsi ha conosciuto una fase di stop.

Pesci

Cari Pesci, il cielo di oggi – 3 ottobre – getta nuova luce sui rapporti nati di recente, se vi piace una persona fatevi avanti! In arrivo novità sul lavoro.