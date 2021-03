Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, i vostri modi irruenti oggi potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Se lavorate in un team, avrete delle difficoltà. Cercate di separare le cose importanti da quelle inutili. L’onestà è importante ma dovete calibrare il modo in cui decidete le cose.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state per uscire da una routine noiosa, durante la giornata di oggi visualizzerete i vostri obiettivi e avrete voglia di raggiungerli. Potreste non riuscire a pensare ad altro che a questo, ma attenzione a non perdere di vista chi avete vicino.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi – 29 marzo 2021 – è il giorno giusto per esprimere un desiderio. Avete talmente tanto carisma che potreste realizzare qualcosa di bello con molta facilità, ma servirà chiarezza.

Cancro Cari Cancro, avete bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Cercate indipendenza nel primo ma correte il rischio di trascinarla anche su altri piani. Restare in sintonia con le persone a cui tenete, però, sarà fondamentale.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 29 marzo 2021 – tutti gli sforzi fatti, i vostri contributi e le vostre idee saranno riconosciuti. Ricordatevi che la gratificazione più grande è quella che voi date a voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, la curiosità fa parte di voi, a volte però c’è il rischio che si trasformi in ossessione e dunque preoccupazione. Durante la giornata di oggi non potrete scappare dalle responsabilità, dovrete fare in modo di trovare un equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, siete in un periodo lucente, brillate a lavoro e nella vita privata. Ricevete tanti complimenti e ammirazione soprattutto dagli sconosciuti. Attenzione: non distraetevi dagli impegni.

Scorpione

Cari Scorpione, spesso avete la tendenza a mettervi da parte, anche quando non c’è aggressività nell’aria ma solo una richiesta. Contate sui vostri colleghi, sugli amici e portate a termine i vostri compiti. Non buttatevi giù.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete essere più aperti. Durante la giornata di oggi le varie responsabilità graveranno sui vostri comportamenti, cercate di non allontanarvi dagli affetti.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una di quelle giornate in cui i soldi gireranno bene e sarà grazie a voi. I risultati a volte potrebbero essere migliori di quelli sperati, ma dovrete muovervi con rapidità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, volete avere tutto sotto controllo, a volte però questo vostro aspetto caratteriale vi fa apparire arroganti agli occhi degli altri. Guardate al futuro con ottimismo, è importante, ma servirà dello spirito critico…

Pesci

Cari Pesci, l’onestà fa bene ma a volte va filtrata, soprattutto se sentite il bisogno di dire qualcosa di negativo. Un consiglio, cercate di mettere in luce gli aspetti positivi degli altri e non solo quelli negativi.

