Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, scopri qualcosa che ti piace davvero e che ti fa sentire e portala avanti con entusiasmo. Vedrai che ti darà stare meglio sotto ogni punto di vista. Sul lavoro fate buon viso a cattivo gioco. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, metti un po’ di distanza con tutto ciò che non ti piace o con una persona che ti rende nervoso perché oggi la tranquillità ti fa comodo sotto ogni aspetto. Approfittatene per rilassarvi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Gemelli

Cari Gemelli, è molto probabile che, anche se è il fine settimana, sarai chiamato a una sorta di incontro o prestazione professionale che non ti piace molto, ma è anche vero che se usi l’intelligenza puoi trarne beneficio. Cogli l’occasione e usate la vostra diplomazia.

Cancro

Cari Cancro, trascorrerai il tuo tempo oggi con occupazioni in cui devi arrenderti e metterti al lavoro se qualcuno te lo chiede, e ancor di più se si tratta di una persona con cui vivi o condividi un appartamento. Devi portare tutto questo con molta empatia e gentilezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 29 gennaio 2024, vedrai molto chiaramente la necessità di cambiare idea su alcune cose, magari legate al tuo partner o un ex. Ma è innegabile che questo ti costerà del lavoro perché sono totalmente convinti di avere ragione.

Vergine

Cari Vergine, puoi cambiare la prospettiva delle cose. Lasciati trasportare da un po’ di calma e non avere sempre voglia di fare tutto nel modo più rigoroso possibile. Lascia spazio a ciò che gli altri intraprendono o vogliono oggi.

Bilancia

Cari Bilancia, ti godi momenti di grande pace interiore perché c’è qualcosa che si trasferisce nel tuo ambiente e ti dà soddisfazione quando vedi che tutto sta andando per il meglio. In questo senso, la speranza ritorna in tutto ciò che ha a che fare con la famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ti mancano alcune persone che probabilmente non ci sono più perché hai cambiato il tuo luogo di residenza o il tuo partner e questo sta segnando un’intera rivoluzione interiore in te. Ma questo è il momento in cui dovresti vedere come trarne vantaggio.

Sagittario

Cari Sagittario, rinuncia a qualsiasi offerta o affare che ha a che fare con i soldi che potresti avere oggi, e tanto meno se sembra un affare o qualcosa di cui puoi sfruttare materialmente, perché potrebbe essere qualcosa di imbroglione o ingannevole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarete ottimisti: sprizzate felicità da tutti i porti. Ottima la forma fisica, approfittatene per allontanare le cattive abitudini!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 gennaio 2024), in campo finanziario bisogna prendere il toro per le corna. Siete impulsivi e non riuscite a fare le cose da soli e questo vi sta logorando. Cercate di riposare di più.

Pesci

Cari Pesci, siete al centro della scena e gli altri non avranno difficoltà a lavorare con voi. Cercate di evitare le discussioni perché tanto uscirete trionfatori comunque. Inutile far innervosire gli altri.