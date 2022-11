Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – lunedì 28 novembre 2022 – procede a rallentatore, attenzione a qualche battibecco di troppo sul lavoro. Previsto del recupero già da questa sera.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è nell’aria un vento di novità, se avete in cantiere un nuovo progetto leggete attentamente le clausole e fatevi consigliare da un esperto. Non correte rischi inutili.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – lunedì 28 novembre – sarete distratti, possibili rallentamenti sul lavoro. Cercate di non perdere di vista l’obiettivo e proseguite dritti per la vostra strada.

Cancro



Cari Cancro, bello questo cielo per i single! Sicuri che dietro un’amicizia non ci sia in realtà qualcosa di più? Provate a verificarlo…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 novembre 2022), nel corso delle prossime ore potreste attirarvi le ire di qualcuno, attenzione alle parole, prima di esporvi contate sempre fino a dieci.

Vergine

Cari Vergine, cielo interessante per fare rete e ampliare le proprie conoscenze, se siete soli fareste bene a guardarvi attorno!

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – lunedì 28 novembre – potreste fare una piacevole conoscenza, non chiudetevi in casa. In arrivo interessanti novità sul lavoro. Coraggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata partirà in modo positivo, chi vi sta attorno invidierà la vostra grinta e sarà lieto di far parte della vostra cerchia.

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione alle discussioni, ultimamente basta un niente per farvi innervosire! Misurate sempre le parole altrimenti potreste ferire la sensibilità altrui.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se con il partner c’è qualcosa che non va, non tergiversate e siate chiari, l’onestà paga sempre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 novembre 2022), cielo interessante per chi desidera mettersi in gioco ma attenzione ai termini di un accordo. Favoriti i contatti con altre città!

Pesci

Cari Pesci, queste giornate di fine novembre restano ancora un po’ tese ma a partire dal 6 di dicembre ci sarà un netto recupero. Tenete duro ancora un po’!