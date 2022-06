Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, tutto sommato per voi si prospetta una bella giornata. Ci sono tante cose che potreste fare nelle prossime ore, cercate di riordinare le vostre priorità. Un passo alla volta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dopo un fine settimana di fuoco, ecco un altro lunedì… Ripartite alla grande e non vi dimenticate del vostro prossimo appuntamento! Testa. Serve testa.

Gemelli

Cari Gemelli, per una volta ascoltate il vostro istinto perché le stelle sono dalla vostra parte. Non vi dimenticate mai quali sono i vostri sogni, potreste realizzarne uno a breve.

Cancro



Cari Cancro, sicuramente state passando un periodo non proprio entusiasmante… ma non preoccupatevi, presto finirà. Goditevi un po’ di relax e cercate di pensare positivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 giugno 2022), nonostante lo stress, siete riusciti ad andare oltre tutte le paranoie. Vedrete che andrà sempre meglio.

Vergine

Cari Vergine, ci sono tantissime cose che potreste migliorare a breve. Ma quello di oggi (27 giugno) non è il giorno giusto per pensarci. Attenzione ai colleghi.

Bilancia

Cari Bilancia, se avete voglia di scrivergli, fatelo. Potreste avere una grandissima sorpresa che non vi aspettate minimamente. Coraggio! Buttatevi!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lasciatevi andare e seguite quello che sentite. A lavoro però, cercate di non distrarvi troppo. Il vostro capo vi controlla…

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di stare vicino al vostro partner così come lui o lei lo fa con voi. Non datelo mai per scontato… Non lo merita. Bene il lavoro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, pensate di meno e fate di più. Dovreste iniziare a ripetere questa frase come un mantra… Vedrete che le cose cambieranno in meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 giugno 2022), questo è un periodo di forte stress per voi. Sicuramente la stagione è iniziata da un po’. Ma non dimenticatevi che un po’ di sano relax è necessario.

Pesci

Cari Pesci, anche se pensate che non sia qualcosa di serio, non lasciatevelo scappare. Sembra che questa volta le cose andranno diversamente.