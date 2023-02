Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, chi fa parte di un nuovo gruppo può creare amicizie importanti. Il momento di fare nuove conoscenze e conquiste è arrivato, e questo vale anche per l’amore. Sul lavoro potete raggiungere un importante traguardo, dimostrate il vostro valore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo periodo pensate molto al futuro e al da farsi. Cercate di capire dove volete andare, e se volete avviare un cambiamento importante, preparatevi per tempo. Bene la fortuna. I sacrifici prima o poi danno sempre i loro frutti.

Gemelli

Cari Gemelli, questa settimana porterà grandi novità per la vostra carriera. Potete ottenere grandi cose. Avete maggiori poteri e responsabilità, cercate di gestire bene il tutto e con razionalità. Approfittate anche per rilassarvi e stare con le persone care. Spesso in questi momenti nascono le idee migliori.

Cancro



Cari Cancro, perché non organizzare un bel viaggio con le persone a voi care, ad esempio gli amici di una vita? Avete proprio bisogno di una pausa e di relax. Potrete vivere momenti speciali anche in amore. Chi è single può incontrare l’anima gemella.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 febbraio 2023), momento ottimo per fare nuove esperienze e conoscenze. La settimana porterà grandi novità sul fronte lavorativo. Portate avanti i vostri progetti e vedrete che non rimarrete delusi. Può essere un momento di svolta per la vostra carriera.

Vergine

Cari Vergine, pianificate le vostre attività e la routine che vi aspetta. In amore può essere un periodo ottimo per costruire qualcosa di speciale. Cercate di trascorrere la settimana in compagnia delle persone più care. Ritroverete l’entusiasmo. Avete voglia di cambiamento, attuatela magari partendo per nuove avventure.

Bilancia

Cari Bilancia, approfittate di questi giorni di Carnevale per trascorrere giornate serene in compagnia del partner. Se siete single da tempo, invece, potete trovare l’anima gemella. Cercate e impegnatevi a creare un ambiente di armonia e conforto anche sul posto di lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, alcune conversazioni si riveleranno molto stimolanti. Avviate nuove relazioni e godetevi i momenti divertenti per la vostra anima. Sarà di certo un buon periodo per realizzare i vostri progetti. Scommettete di più sui vostri sogni.

Sagittario

Cari Sagittario, guardate sotto altre prospettive gli affari. Approfittate di questi giorni per stare in compagnia del partner, stabilizzare una relazione e salvare le amicizie più care. Una settimana che sarà particolarmente stimolante. Apritevi maggiormente al dialogo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in questo periodo avete proprio il bisogno di stare in compagnia del partner e degli affetti più cari. Scambiate idee, dialogate, trascorrete del tempo con i vostri amici. Può essere il momento giusto per realizzare un investimento importante. Non spendete oltre le vostre possibilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 febbraio 2023), godetevi qualche momento di relax e tranquillità, ne avete proprio bisogno. Nel breve periodo infatti sarete chiamati a prendere decisioni delicate per il vostro futuro. Questo sarà un ottimo periodo per ristrutturare la casa.

Pesci

Cari Pesci, dormite un po’ e rilassatevi, vedrete che presto ritroverete serenità e lucidità. Recuperate energia e voglia di fare. Avete trovato serenità e voglia di recuperare terreno. Si apre per voi un periodo sereno e fortunato. L’intuizione non vi manca, anzi è la vostra bussola nei momenti difficili.