Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, eludere un conflitto, girarci intorno senza affrontarlo, potrebbe fare il gioco dell’avversario. Nelle prossime ore fareste meglio a prendere il toro per le corna. Risolvete.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nei prossimi giorni ci sarà molta azione dietro le quinte. Non saprete sempre dove vi trovate, quindi per ora è meglio adottare un approccio attendista.

Gemelli

Cari Gemelli, se qualcuno ha bisogno di far sembrare che sia stato vittima, lasciaglielo fare. La teatralità non ha importanza finché riuscite ad ottenere quello che volete.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore sarete chiameti ad onorare un accordo anche se vi mette in una posizione estremamente imbarazzante. Meglio questo che tornare indietro sulla parola data.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 dicembre 2021), è il momento perfetto per fare rete, chiedere un favore o far circolare il vostro curriculum. Le persone che conoscono le persone sono più che felici di aprire le porte.

Vergine

Cari Vergine, volete vincere il dibattito, ma perdere la campagna? Dovete pensare oltre l’argomento di oggi a ciò che vi aspetta. Siete così vicini a quello che volete…

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi la strada da percorrere è quella della pace e dell’armonia. Potrebbe essere necessario lisciare alcune piume arruffate, ma senza esagerare…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete cresciuti dagli errori del passato, ma non sarà facile convincere gli altri che avete definitivamente voltato pagina. Le soddisfazioni arriveranno in tempo. Non temete.

Sagittario

Cari Sagittario, una faida in casa sarà risolta finché vi asterrete dal dover avere l’ultima parola. È tempo di dare una possibilità alla pace. Coraggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un amico o un collega viene preso di mira? State al suo fianco e vincerà la sua battaglia. Date supporto a chi vi sta intorno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 dicembre 2021), siete disposti a rivisitare il vostro modo di fare le cose finché gli altri fanno lo stesso. Non avete intenzione di apportare modifiche per il gusto del cambiamento.

Pesci

Cari Pesci, qualcosa che vi è stato trattenuto è ora disponibile. Essere tenuti in attesa non era divertente, ma meglio tardi che mai.