Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko aprile si conclude e maggio si apre con una Luna bellissima e pronta per l’amore, in primo quarto in Leone dal 30. Quando organizzate la vita casalinga in questo periodo, ma anche il lavoro, tenete a mente questo dettaglio. Mercurio fino a sera sarà nel vostro segno, poi inizia un breve transito in Toro e stimolerà gli affari. I progetti nati in questo periodo saranno produttivi e gratificanti.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi le decisioni da prendere non seguiranno gli influssi astrali, anche se è consigliabile comunque ascoltarli. Gli ultimi giorni del mese sono segnati da un’ottima protezione in campo pratico finanziario anche da Mercurio, che inizia un transito interessante nel vostro segno e vi riserverà una bella sorpresa prima dell’11 maggio. Prestate attenzione all’amore, anche in famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna così bella vi conduce verso una conclusione ottimale del mese di aprile e si apre a maggio con maggiore interesse, siete nel periodo più alto del vostro amore, godetevene ogni influsso. Non ci sono paragoni con le altre stagioni, grazie anche a Venere e Marte che vi aiutano nel campo professionale e finanziario.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi si allontana l’ultimo influsso pesante dei pianeti vicini, Mercurio esce da Ariete e inizia un breve transito in Toro, costruttivo per le attività e prezioso per gli affari finanziari. Fate da soli dove possibile, non dovete accettare sempre la mano di chi vuole aiutarvi, dimostrate di sapercela fare anche con le vostre sole forze. Luna fondamentale in questo periodo che arriva nel segno in serata e stimola l’amore.

Leone

Cari Leone, chi ha deciso di affrontare un collega o un superiore dovrebbe approfittare della Luna in Gemelli e Mercurio ancora in Ariete, troverete soltanto così la forza di farvi sentire. Imparate anche a riflettere di più. Dal Toro, Mercurio non può garantire la protezione per gli affari, può toccare alcuni punti sensibile, come salute e allergie in questo periodo. Aprile chiude alla grande, il 30 vede la Luna più bella, la vostra!

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Gemelli anche oggi provoca qualche fastidio, soprattutto per le donne che combattono già con Venere, un contrasto che proseguirà ancora a lungo. Dal punto di vista professionale in serata arriva un ottimo transito di Mercurio in Toro che stimola nuove azioni.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko dovreste pensare a maggio, le stelle annunciano eventi piacevoli in arrivo, occasioni da cogliere al volo anche per il vostro futuro professionale. Questa sera la Luna agitata in Cancro vi riporta un Mercurio positivo in Toro. I beni materiali aumentano per circostanze diverse.

Scorpione

Cari Scorpione, Mercurio questa sera lascia il campo del lavoro e va in quello delle collaborazioni, Toro. Sarà un transito breve che però richiederà grandi attenzioni, per la vicinanza di Urano e le quadrature di Marte e Saturno. Il vostro carattere sarà il punto di forza, anche quando c’è una crisi in atto non vi lascerete trascinare dalla marea.

Sagittario

Cari Sagittario, le donne del segno secondo Branko avranno maggiore fastidio a causa di Venere e Luna opposte in Gemelli, un influsso che disturba anche gli uomini nei rapporti con l’altro sesso. Marte vi rivitalizza, approfittate di questa energia per dare il meglio di voi stessi nel campo professionale.

Capricorno

Cari Capricorno, dovete ritrovare il ritmo con Mercurio in Toro che inaugura due mesi straordinari per quelle posizioni perdute e mai realizzate. Ci sarà ancora qualche intoppo da superare, ma il 30 aprile la Luna primo quarto in Leone è un simbolo di rinascita, si alza il sipario su una nuova rappresentazione sentimentale.

Acquario

Cari Acquario, tutto quello che riguarda i rapporti con le persone a voi care accentua i vostri disturbi e diventa sempre più evidente. In serata Mercurio da Ariete passa in Toro, un settore che chiede attenzione nei rapporti affettivi, anche a costo di mettere da parte questioni materiali. L’amore intenso sotto l’aspetto passionale sarà il vero protagonista del prossimo mese.

Pesci

Cari Pesci, gli affari finanziari crescono secondo Branko, complice Mercurio in Toro che da stasera fino all’11 maggio vi accompagna, Marte arriverà nel vostro segno e darà una grande scossa d’energia per portare a casa il successo.

