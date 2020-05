Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi lunedì 25 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, con questa luna nuova avete firmato qualcosa di importante, concluso un’attività che vi stava a cuore? Non temete, arriveranno altre possibilità di successo in settimana, ma sbrigatevi, il 28 Mercurio va in Cancro, dove oggi è la Luna e crea qualche tensione con le persone a voi care, problemi con quelle lontane.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la Luna quadrata in Leone, opposta a Saturno in Acquario, vede questa settimana partire con il piede giusto, nonostante i tanti problemi che arrivano inaspettati, creati da chi ha sempre creato agitazione.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete difficoltà a gestire i vostri rapporti in modo pacifico, del resto siete orgogliosi e vi aspettate che sia l’altro a cedere per primo. La vostra però è ingenuità, non rinunciate al progetto finale, Mercurio è in Gemelli fino al 28, la Luna professionale e Venere fedele compagna, la vostra attenzione cade sulla famiglia.

Cancro

Cari Cancro, Luna balla da sola nel segno, in settimana però sarà la più bella dall’inizio stagione e spunterà un cavaliere all’orizzonte che sa come si balla il tango. Tanta passione per veri intenditori, soprattutto a fine mese quando si forma il primo quarto e Mercurio già nel segno, scatenando una grande fortuna.

Leone

Cari Leone, secondo Branko Saturno ha già iniziato a scrivere un nuovo capitolo della vostra carriera, ma continua a sottolineare la fragilità di certi uomini e anche rapporti professionali. La Luna non crea problemi, il vostro mondo privato e gli affetti profondi saranno intoccabili, soprattutto con Mercurio in uscita in Gemelli.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede fino al 28 maggio con Mercurio che non sarà proprio al massimo per il vostro segno, molto dipenderà dal suo influsso e non soltanto nel campo professionale. Del resto è proprio il lavoro ad essere maggiormente colpito in questo periodo, la Luna in Cancro e poi Mercurio annunciato un miglioramento in arrivo, l’estate sarà diversa.

Bilancia

Cari Bilancia, si sta avvicinando una crisi per voi, la prima di quest’anno, dal 28 con Mercurio in Cancro, l’estate sarà calda e il vostro malumore di oggi alternato dalla Luna e dalla digestione disturbata dai pensieri più che dal cibo non vi daranno tregua.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovete puntare tutto su Marte, sapete che dopo Pesci sarà in Ariete per quasi sei mesi e il vostro cuore già palpita di speranza. Credete in voi stessi, anche negli altri ma con riserva. Nel lavoro si apre una nuova stagione mercuriana e si parlerà di soldi in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, dove non è stato possibile trovare un giusto compromesso, tagliate. Mercurio vi aiuterà nel mondo del lavoro, ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi al giusto ritmo. Luna ancora difficile, Marte e Venere in guerra tra loro enfatizza le crisi tra ex coniugi.

Capricorno

Cari Capricorno, arrivano le prime opposizioni astrali, non accoglierete la notizia con molto entusiasmo, siete abituati ad ottenere ciò che volete e nessuno può dire di aver perso. Nel lavoro però piovono critiche, le antipatie non si sprecano e con la Luna di oggi in Cancro bisogna avere cautela.

Acquario

Cari Acquario, iniziate bene l’ultima settimana di maggio, il finale sarà da mozzare il fiato, con primo quarto in Vergine. Luna crescente del 30-31 apre la strada a un rinnovamento d’amore.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko non è facile schivare Venere critica in Gemelli, ma oggi avete un’altra Luna in Cancro che annuncia l’arrivo di Mercurio per il 28, ci sarà tanta passione con la complicità di Marte. Oggi dovete occuparvi delle proprietà.

