Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, grazie ai recenti cambiamenti astrali, avete diversi pianeti in assetto favorevole. Vi sentite pieni di voglia di fare, ma non esagerate: troppi impegni tutti insieme sono difficili da gestire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana riparte a rilento, siete meno entusiasti: prestate più attenzione alla vostra salute e a eventuali malanni. Non sottovalutate sintomi, anche se passeggeri.

Gemelli

Cari Gemelli, grazie agli influssi benefici di Marte e del Sole, la settimana riparte all’insegna della dinamicità. Avete le energie necessarie per portare a termine qualsiasi compito.

Cancro



Cari Cancro, ricominciate la settimana con l’umore alle stelle: vi guardate allo specchio e vi piacete, vi sentite bene con voi stessi e con gli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 maggio 2023), cercate di gestire con saggezza le risorse che vi offre l’energico Marte: il pianeta rosso vi stimola, ma a volte rischia di essere controproducente.

Vergine

Cari Vergine, per paura del rischio, a volte preferite crogiolarvi in abitudini sicure ma che vi stanno strette. Fatevi coraggio e spezzate le catene che vi tengono prigionieri.

Bilancia

Cari Bilancia, sul vostro orizzonte s’intravede aria di tempesta: ci sono dei rivali pronti all’attacco. Grazie al favore di Marte, non avete nulla da temere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete particolarmente stressati in questa ultima decade di maggio. Riversate il vostro nervosismo su chi vi circonda oppure vi isolate nella vostra bolla. Ciò non vi è di alcun aiuto…

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di stabilità per affrontare le sfide quotidiane: per questo motivo, vi conviene pianificare con cura gli eventi delle prossime settimane.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra situazione generale si sta facendo più rilassata, ma ciò non vi salva dalla concorrenza, sempre in agguato è pronta ad attaccarvi. Tenete un occhio chiuso e uno aperto!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 maggio 2023), con tutti gli impegni a cui avete giurato di prestare attenzione, la settimana riparte col botto! Non è semplice gestire tante cose tutte insieme…

Pesci

Cari Pesci, la vostra situazione sentimentale può anche subire qualche scossone, ma non per questo può cadere in pezzi. Se il sentimento c’è ed è reciproco, non avete nulla da temere.