Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, dopo le nubi basse e fitte degli ultimi giorni, filtrano raggi solari pieni di luce. Voi sapete quanto siano importanti le relazioni con gli altri per la vostra felicità, ma negli anni a venire toccherete con mano anche il potere che possono assicurarvi. Giovedì 25 Luna piena nel settore dell’amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole in Acquario risveglia la vostra fame di successo, ma è Plutone che va nello stesso segno a esercitare un influsso potente. Quale? Si tratta di un passaggio molto lento, lo capirete col tempo, dipende pure dal cielo personale. Intanto salutate con gioia, il 23, il passaggio della vostra Venere in un angolo amico.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere a breve assume un angolo tranquillo. Qualcosa è cambiato, molto cambierà ancora, nonostante Saturno contro, vi sentirete già più felici, sia nella vita personale sia nel lavoro.

Cancro

Cari Cancro, il freddo invernale inizia ad allentare la presa anche nel matrimonio: nel fine settimana prima il Sole e poi Plutone lasciano l’opposizione. È un bel segnale, anche se da domani, martedì 23, Venere diventa scostante. Siate aperti e disponibili anche quando vi fanno arrabbiare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 22 gennaio 2024, dovete rallentare un poco. Cercate di essere concreti nella scelta delle persone che faranno parte della vostra vita. Sempre ben protetto il lavoro dipendente.

Vergine

Cari Vergine, preparatevi a combattere e a vincere una battaglia! Domani, martedì 23, nel vostro cielo dell’amore arriva la bellissima Venere; se siete soli non lo resterete a lungo, non c’è Saturno che tenga!

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo di gennaio è freddo. Soprattutto in famiglia dovrete avere un bel po’ di pazienza, da domani ci si mette anche Venere. Eppure le stelle del fine settimana vi mandano un messaggio di speranza per il vostro amore: non è solo la Luna in Gemelli a farvi sorridere, c’è pure il Sole che passa in Acquario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con il vostro intuito avvertite subito che il vento stellare sta cambiando direzione. Venere vi fa sentire accettati, amati da chi vi sta vicino; la Luna è magnifica anche per amare, con questo Marte il sesso è magnifico. Giovedì 25, la Luna piena, non fatevi prendere da ansie immotivate per il lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere vi saluta, va a rafforzare anche lei il settore di affari, soldi, investimenti. Come già detto la scorsa settimana, il denaro non è tutto, non trascurate il vostro amore, ci vuole un piccolo sforzo da parte vostra.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, si apre una nuova fase della vita, ci sarà molta più leggerezza. Dalla sua nuova sede fa crescere il vostro interesse per guadagno, affari, investimenti, ma cercate di non esagerare, evitate di essere troppo materialisti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 gennaio 2024), il grande cambiamento inizia ora. La vera novità è l’arrivo – ormai definitivo – del grande Plutone nel vostro segno, dove resterà circa vent’anni! Iniziate, intanto, a organizzarvi. Preparate il terreno mettendo un po’ d’ordine nella vita, pianificate le mosse, fissate gli obiettivi, perfezionate gli ideali.

Pesci

Cari Pesci, avete chiara la meta, anche ora che il cielo è in forte movimento, pare un oceano dove grandi correnti cambiano il clima di interi territori e continenti.