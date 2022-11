Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale sarà bene riflettere con calma prima di prendere decisioni importanti. Il cielo è sereno e vi spinge a prendere le giuste decisioni. Non sprecate energie inutilmente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tante idee ottime da portare avanti con entusiasmo. L’intuito non vi manca. Esprimetevi in modo chiaro e vedrete che chi vi circonda capirà e vi seguirà. Occhio alla dieta: state esagerando a tavola, specie con i dolci. Ne va non dell’estetica ma della vostra salute.

Gemelli

Cari Gemelli, questa settimana inizia ottimamente, sfruttatela per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Toglietevi tutti i dubbi, specie in amore: parlatevi e vedrete che a volte vi fate film inutili, senza motivo. Siate di buon umore, avete energia da vendere.

Cancro



Cari Cancro, avete ritrovato fiducia e serenità, come non vi capitava da tempo. Siete assolutamente disponibili al confronto con chi vi circonda. L’energia è alle stelle. Cercate di rallentare un po’ i ritmi se non volete arrivare a fine settimana con la lingua di fuori.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 novembre 2022), le opportunità di certo non vi mancano in questo periodo. Avete bisogno di una fase di relax e riposo dopo aver spinto tanto sull’acceleratore. Non siete fatti di ferro, il vostro corpo chiede pietà.

Vergine

Cari Vergine, avete tanta energia e voglia di fare bene. Chi vi sta accanto non potrà non ammirare queste vostre doti, e rimanerne influenzato positivamente. Insomma, un ottimismo contagioso. Imparate però anche ad accettare che qualcuno la pensi diversamente. Occhio alla dieta e agli eccessi!

Bilancia

Cari Bilancia, avete trovato un giusto equilibrio come non vi capitava da tempo. La forma fisica è al top. Presto arriveranno delle soddisfazioni dopo tutti gli sforzi che avete fatto in passato. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo siete troppo impulsivi e si può rivelare un’arma a doppio taglio. Meglio riflettere bene e con calma prima di agire. Evitate le discussioni e imparate ad ascoltare di più chi vi circonda. Potreste partire con una dieta sana ed equilibrata.

Sagittario

Cari Sagittario, possono esserci discussioni in famiglia con chi vi circonda. Mantenete la calma, non ne vale la pena. State dando belle soddisfazioni a chi vi vuole bene. Cercate però di non isolarvi. Insomma, rallentate un po’ e godetevi le cose belle della vita.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa giornata promette davvero bene. Andate oltre e superate ostacoli e polemiche. Siete consapevoli che tutto sta andando per il verso giusto, come non vi capitava da tempo. Proseguite su questa strada, ma non dimenticatevi di prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 novembre 2022), avrete parecchi sbalzi d’umore, per cui non sarà facile starvi accanto. Cercate di non esagerare, altrimenti anche chi vi vuole bene si stancherà. Evitate eccessi a tavola, ne va della salute.

Pesci

Cari Pesci, allontanate polemiche e discussioni. Avete bisogno di iniziare la settimana con calma assoluta. Bene la forma fisica, ma meglio iniziare a mangiare bene. D’altronde il Natale è vicino: se volete concedervi qualche sgarro, dovete fare qualche sacrificio adesso.