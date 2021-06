Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, nelle scorse ore è tornato qualcuno che ha lasciato la scena tempo fa… Amico o nemico? Molte cose sono cambiate, quindi cercate di mantenere la mente aperta.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non vi piace quando il vostro giudizio è messo in discussione, ma lasciate che gli altri rivedano il vostro processo. Verranno a vedere che avevate sempre ragione.

Gemelli

Cari Gemelli, quella che doveva essere una vittoria facile rischia di trasformarsi ora dopo ora in una vicenda contorta. A volte è il percorso tortuoso che vi porta dove volete andare.

Cancro

Cari Cancro, è difficile essere gli unici a resistere, ma non piegatevi su ciò che sapete essere giusto. Sarete vendicati alla fine dei giochi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (21 giugno 2021), le regole – come qualsiasi altra cosa – sono aperte all’interpretazione. Siate associativi nel vostro pensiero e troverete lo spazio di manovra che state cercando da tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, un po’ di tensione va bene, ma non esagerate: non potete mica interrompere la circolazione! I budget, come i jeans, dovrebbero adattarsi comodamente.

Bilancia

Cari Bilancia, perché non rivedere ciò che è successo fino a questo punto? Alcune circostanze sfuggono al vostro controllo mentre altre sono a portata di mano. Fermatevi e riflettete.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le richieste degli altri sono oltraggiose, ma rispondere a tono abbassa il vostro status. Prendete la strada maestra.

Sagittario

Cari Sagittario, i fatti possono supportare l’altra parte, ma se date il vostro tocco speciale agli eventi, la vostra versione vincerà.

Capricorno

Cari Capricorno, è vero che qualcuno direbbe qualsiasi cosa per sfuggire a una situazione intricata, tuttavia c’è un fondo di verità in quello che viene sottolineato…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro avversario potrebbe avere tutte le carte in mano, ma ciò non significa che sappia come giocarle. Cosa serve per vincere? Un po’ di finezza.

Pesci

Cari Pesci, una parte di voi non vuole sindacare su tutto, ma sorvolare potrebbe non essere la strategia gisuta. Spingete per quello che volete e scoprirete che le preoccupazioni banali non sono poi così banali…

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA