Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 novembre 2020:

Ariete

Oggi sarà una giornata complicata e ricca di continue distrazioni fuori dal tuo controllo. In amore, non puoi essere in uno stato perpetuo di sfiducia e gelosia nei confronti del tuo partner. Questo finirà per sconvolgere la relazione. Ricomincerai nel corso della giornata di oggi alcune attività redditizie che avevi lasciato in passato.

Toro

Continuerai a sentire l’effetto della notizia che una persona cara ti ha portato all’inizio di novembre. Con il passare del mese le cose prenderanno forma e a metà sarai pronto a svelare un nuovo progetto che avevi di nascosto. Con la luna piena del 30, chiuderai una questione finanziaria di cui trarrai beneficio, ma avrai conflitti con il tuo partner o partner legati al denaro. Sei disposto ad evolverti, a rinnovarti.

Gemelli

Oggi hai molto lavoro, ma la tua famiglia e i tuoi amici ti richiedono. Distribuisci meglio il tuo tempo e tutti saranno felici. In amore, lascia che gli altri dicano quello che vogliono, se sei soddisfatto di una relazione occasionale e senza impegni, vai avanti. Per quanto riguarda il lavoro, devi adattarti ai costumi o alle idee degli altri. Se vuoi il successo, devi restituire qualcosa. Se costruisci la tua vita sulla base dei ricordi, non andrai mai avanti. Lascia che i progetti a lungo termine dominino la tua esistenza.

Cancro

Cari amici del cancro, è tempo di ripensare alla natura della vostra relazione: siate positivi ma sinceri con il partner. Non nascondete quello che pensate. Al lavoro, ora è più conveniente essere guidati dai vostri criteri che seguire i consigli di altre persone. State vicino al vostro animale domestico e da qualcuno vicino a voi. La loro presenza può aiutarti ad alleviare le tensioni e scaricare l’energia nervosa.

Leone

Cambiamenti radicali all’inizio del mese, che influenzeranno la vita lavorativa. È possibile che una situazione sia diventata insostenibile e abbiate deciso di iniziare un nuovo lavoro. Il risultato potrebbe essere diverso da quello che vi aspettavate a causa di decisioni di cui non eravate a conoscenza.

Vergine

Avrai voglia di divertirti, ma vista la situazione di salute dovrai farlo da casa e a basso costo. La tua potente immaginazione favorirà progetti creativi dal punto di vista professionale. La luna illuminerà la tua reputazione e i pianeti ti aiuteranno a fare passi avanti, sia grazie a una promozione che a un premio per il tuo lavoro.

Bilancia

Se sei ancora single, ma non per molto. Potresti sentire che la tua vita professionale è così avvincente da monopolizzarti completamente. Cerca di dedicare tempo ad altre cose. Le vibrazioni planetarie contribuiscono ad aumentare la tua vitalità e stimolare il tuo sistema nervoso. La tendenza a coprire più di quanto puoi ti sta causando tensione e persino perdite finanziarie. Stai attento e gestisci i tuoi soldi con più cautela.

Scorpione

Oggi devi seguire il tuo intuito per ottenere i migliori risultati nelle questioni finanziarie ed economiche. Hai il grande supporto del tuo intuito, che ti aiuterà a rendere tutto ciò che hai in mano più facile e più facile di quello che fai in altre occasioni. Quindi riempiti di sicurezza e gioia, in modo che tutto sia più efficace. Domani devi tenere a bada quei commenti ironici e soprattutto sarcastici, perché porteranno solo al disincanto degli altri.

Sagittario

Oggi noterai di avere un altro modo di percepire l’ambiente, poiché ti lascerai trasportare dalle tue percezioni sottili, che illumineranno il tuo percorso e la tua personalità. Gli altri verranno da te per cercare aiuto. Ti sentirai come se tutto ciò che hai sempre desiderato ottenere nella vita, potrebbe iniziare oggi, almeno in un modo più partecipativo.

Capricorno

Oggi avrai grande sensibilità, ed è un bene se vuoi apprezzare gli aspetti sottili degli altri. Ma è un po ‘scomodo se ti senti facilmente irritabile, da qualsiasi azione degli altri verso di te, che potresti trovare qualcosa di offensivo, anche se non lo è. Dovrai dedicarti a certe questioni che hai lasciato sospeso.

Acquario

Nell’ambiente familiare di questi tempi c’è una certa energia negativa che non vi fa bene: se avete in mente un progetto commerciale, è ora di avviarlo. Non fidatevi di voi stesso e continuate a prendervi cura di voi per evitare di incorrere in vecchi problemi di salute. Se state attraversando una brutta crisi economica, ora le cose cambieranno.

Pesci

Cari amici dei Pesci, in amore la possibilità di un’avventura potrebbe venire fuori oggi, una storia d’amore che in linea di principio non ha molto futuro, si trasformerà in qualcosa d’inaspettato. Se siete d’accordo, non c’è niente di sbagliato nel divertirvi, ma non lasciatevi troppo coinvolgere emotivamente.

