Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi andrà a rallentatore, avrete bisogno di qualche minuto in più per carburare… D’altronde è lunedì. Possibili tensioni con capi e referenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stanchezza nonostante siamo solo a lunedì si farà sentire. Ultimamente siete stati piuttosto stressati, cercate di sgomberare la mente e non stressarvi più del dovuto.

Gemelli

Cari Gemelli, la creatività è dalla vostra parte. Sfruttate il momento: favorite le collaborazioni, si avvicina un momento davvero importante per il lavoro.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore sarete un po’ sottotono, è come se non vi andasse bene niente… Attenzione a non diventare intolleranti, potreste finire per attirare le ire di qualcuno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 maggio 2022), siete forti e determinati, nelle prossime ore ne darete prova a tutti. Attenzione a non tirare troppo la corda sul lavoro, potrebbero esserci dei malumori o fraintendimenti.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo siete sereni e questo vi spinge ad aprirvi con gli altri. Favoriti gli incontri, potreste fare una conoscenza speciale. Unica.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi, 2 maggio 2022, potreste perdere la vostra proverbiale pacatezza… Attenzione alle incomprensione, contate fino a dieci prima di rispondere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non lasciate che qualche pensiero di troppo invada la vostra mente. In queste ore siete perfettamente a vostro agio con gli altri e sarebbe un peccato sprecare l’opportunità.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi partirà bene, avrete tante e preziose carte da giocare! Attenzione a non strafare, potreste arrivare a casa stanchi, esausti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete delle persone estremamente razionali ma questo alle volte limita le vostre emozioni, cercate di lasciarvi andare e non ve ne pentirete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 maggio 2022), la giornata è positiva nel complesso. Sul lavoro sarete ben accolti e gli altri avranno piacere a condividere con voi i loro successi.

Pesci

Cari Pesci, il momento è davvero favorevole, non lasciate che ansie ingiustificate minino la vostra strada. Belle emozioni in arrivo. Guardate con ottimismo al futuro.