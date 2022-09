Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, ultimamente siete piuttosto pensierosi, il partner è lontano e questo vi crea una certa inquietudine e, in alcuni casi, ansia. Non tenetevi tutto dentro, parlate chiaramente. Trasparenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, belle stelle per i sentimenti, non fatevele sfuggire! Gli amori nati da poco avranno una marcia in più e saranno forieri di legami importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, stelle interessanti per le giornate di oggi e domani, attenzione a non farvi distrarre troppo dal lavoro, non c’è solo quello nella vita…

Cancro



Cari Cancro, per voi si prospetta un cielo a dir poco interessante, in particolare per le coppie di lunga data. Avete voglia di mettere radici e non si escludono atti ufficiali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 settembre 2022), c’è qualcosa che vi frulla nella testa: siete abbastanza pensierosi. Forse meglio prendervi una pausa dal partner per oggi e pensare un po’ solo a voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, cosa ne pensate di un fine settimana in compagnia vostri cari amici? Potrebbe aiutare il vostro umore e a farvi recuperare energie psico-fisiche.

Bilancia

Cari Bilancia, l’amore è un po’ sonnambulo ma niente paura: questo è il vostro mese di ripresa, avete solo bisogno di pazientare un altro po’.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro procede bene, ma si vede che c’è qualcosa che vi manca più di tutto: forse la complicità del vostro partner? Parlate. Chiaritevi.

Sagittario

Cari Sagittario, qualcosa bolle in pentola per i sentimenti: finalmente siete pronti a fare il grande passo e ad aprirvi al prossimo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la giornata non partirà benissimo, ma andrà molto meglio nel pomeriggio: cercate di rimandare in seguito tutte le discussioni importati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 settembre 2022), non c’è pane che vi soddisfi e dovrete farvi qualche domanda in più su come sta andando la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, siete ancora insoddisfatti della vista professionale, ma tenete duro: solamente all’arrivo si vedono i cavalli di razza…