Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, il vostro ottimismo è alle stelle e le possibilità di successo sono concrete. Sta a voi rimboccarvi le maniche e tirare fuori il meglio di voi stessi. A volte per voi è complicato trovare il limite tra un bisogno di pace interiore e quella tendenza ad auto assolvervi anche di fronte ad evidenti errori.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questi giorni non si può certo dire che voi siate a corto di parole. Dovete affrontare una domanda difficile e trovare la giusta risposta. Vi siete rimessi in forma e la differenza si nota. Riuscite a muovervi facendo minor sforzo.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo amate correre dei rischi. Le stelle vi assistono e otterrete grandi risultati. Rivedete alcune priorità che forse non sono più tali e non trascurate la cura del corpo e del fisico. Insomma, una fase di cambiamenti.

Cancro



Cari Cancro, avete tranquillità e sicurezza che saranno d’ispirazione per chi vi circonda. Tanta sana energia vi spingerà ad agire e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Certo, serve tanta voglia di fare e sacrificio, ma sono caratteristiche che non vi mancano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 ottobre 2021), date corda a persone interessanti e che vi danno fiducia. A volte tendete a voler fare tutto da soli, ma un aiuto esterno non è poi così male, soprattutto se si tratti di cari fidati. Dovete anche affrontare alcuni lavori domestici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, avete tanto ottimismo e voglia di spaccare il mondo. Questo però non deve portarvi ad esagerare e allungare troppo i tempi. Approfittate delle cose belle e semplici della vita, senza farvi troppe paranoie. Cercate di riposare e riconoscere i vostri limiti.

Bilancia

Cari Bilancia, siete davvero testardi e non volete sentire ragioni. Quando avete un’idea in testa, nessuno può farvela cambiare. Ci potranno essere quindi degli scontri con chi vi circonda, ma in generale usciranno fuori spunti interessanti. Mettersi in discussione è sempre positivo.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se non siete un po’ tormentati e sotto pressione non riuscite a dare il massimo. Stare nella bambagia non fa certo per voi. Probabilmente state forzando troppo le cose e questo vi porterà a perdere un po’ la pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, avete tanta pressione sulle vostre spalle e questo si fa sentire. Qualcuno potrebbe scoraggiarvi ma voi non abbattetevi perché le stelle sono favorevoli. Fisicamente siete molto stanchi e dovete recuperare il sonno perduto, siete a inizio settimana ma dovete ricaricare le pile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete davvero di buon umore, tanto che il vostro ottimismo sarà contagioso per chi vi circonda. D’altronde le stelle vi sorridono, per cui può essere il momento buono per chiudere una trattativa importante o rilanciare in ambito lavorativo. Non accontentatevi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 ottobre 2021), siete disposti a perdonare e dimenticare il passato, specialmente se c’è stato un duro litigio con una persona cara, come un amico di vecchia data. Metteteci una pietra sopra. Prendetevi del tempo per meditare e riposare.

Pesci

Cari Pesci, il vostro buonumore sarà contagioso e così potrete essere più comprensivi con chi vi circonda. Il momento di prendersi una pausa è arrivato, e vi permetterà di ricaricare le pile in vista di importanti impegni lavorativi. Altrimenti rischiate di non gestire bene tutti gli impegni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA