Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi lunedì 18 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, se avete messo da parte qualche soldo, è arrivato il momento di procedere con un investimento che ritenete essere molto utile. Per i single è una giornata fortunata: qualche incontro vi cambierà la vita dei prossimi mesi. Toro

Cari amici del Toro, la raccomandazione è quella di risparmiare denaro e non fare scelte avventate, delle quali potreste pentirvi già al termine di questa settimana. Cercate di fare più attenzione anche alla salute.

Gemelli Cari Gemelli, è possibile che oggi vi troviate a dover presenziare ad un evento molto particolare e che vi offrirà l’occasione di conoscere qualcuno o ricevere qualche proposta molto allettante per il vostro futuro professionale.

Cancro

Cari amici del Cancro, i legami importanti saranno fortificati in questa giornata all’insegna del romanticismo. Se avete passato qualche crisi di coppia è arrivato il momento di rimediare e ricominciare da zero.

Leone

Cari Leone, fate attenzione ai vostri affari concreti, alle eredità, agli affari e alle beghe legate al patrimonio. Le stelle suggeriscono di agire con cautela, soprattutto se avete a che fare, appunto, con questioni relative ai soldi.

Vergine

Cari amici della Vergine, è un buon periodo per quegli studenti messi di fronte ad una prova importante, ad un esame o a una valutazione di fine percorso. Anche sul fronte amoroso le cose non sembrano andare male.

Bilancia

Cari Bilancia, sta per cominciare un periodo in cui la vostra situazione finanziaria vedrà un grande slancio. Sarete finalmente liberi da alcuni obblighi, come quello di risparmiare del denaro. Avete visto delle maggiori entrate e siete più sereni.

Scorpione

Cari Scorpione, grandi miglioramenti in vista per voi. Sia professionali che amorosi, visto che sul lavoro sarete finalmente scelti per un incarico di prestigio. Sentimentalmente siete legati a una relazione giovane e fresca, appena sbocciata.

Sagittario

Cari Sagittario, riuscirete, con i vostri sforzi e il vostro impegno, a farvi un nome nel vostro campo professionale e ne sarete ampiamente soddisfatti. Anche per quanto riguarda la salute, riuscirete a mettere fine a un problema.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dovete coltivare amore e amicizia, ed evitare discussioni sterili e inutili. Anche per quanto riguarda la gelosia, forse dovrete premere un po’ sul pedale del freno o comprendere i motivi che ve la fanno sorgere.

Acquario

Cari Acquario, se siete alle prese con una compravendita, con un acquisto importante, oggi riuscirete a chiudere l’affare. E potrete festeggiare senza pensieri.

Pesci

Cari Pesci, oggi la vostra giornata sarà fortunatissima. Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi spingono ad andare oltre alcuni vostri limiti. E voi ci andrete e vi sentirete così bene da non voler più tornare indietro.

