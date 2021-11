Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, con la Luna nel segno in questi due giorni potete togliervi grosse soddisfazioni. Nei giorni successivi potete fare grandi conquiste, in attesa dell’ingresso del Sole in Sagittario, lunedì 22.Peccato solo per Venere in Capricorno che di certo non vi protegge in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna entra mercoledì nel segno e diventa piena il 19. Da qui all’inizio dell’inverno potete togliervi grandi soddisfazioni, ed essere protagonisti della vostra rinascita. Chi è solo può fare grandi conquiste.

Gemelli

Cari Gemelli, non trascurate qualche acciacco fisico e se necessario rivolgetevi ad un medico, ma tranquilli non si dovrebbe trattare di nulla di grave. La protezione del Sole vi segue fino al 22, ma avete sempre Venere decisa e un grande Giove. Ottimo l’amore nel weekend con la Luna nel segno.

Cancro



Cari Cancro, questa Luna piena in Toro vi rende nuovamente protagonisti in amore, e pronti a fare grandi conquiste. Chi è single da tempo può pienamente rimettersi in pista. Se avete ricevuto tanti no da una persona, forse è il caso di lasciarla perdere. Questa Luna crea tensioni nell’ambiente di lavoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 novembre 2021), situazione astrale molto critica, per cui rimboccatevi le maniche e non perdete altro tempo. Alcuni pianeti in opposizione di certo non aiutano. Ottima Luna, ma il meglio arriverà tra il 20 e il 21.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo la testa gira all’impazzata. Vi sentite come se foste ubriachi, a causa dei tanti pensieri che vi ronzano per la testa. La Luna in Ariete vi protegge tra il 17 e il 19. Ci possono essere ottime occasioni anche negli affari, per cui cercate di rimboccarvi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, avete dato tanto alla vostra famiglia, ma adesso avete la sensazione di non essere ripagati a sufficienza, come se qualcuno non fosse stato riconoscente. Tensioni in amore e nelle amicizie a causa della Luna in opposizione. L’autunno porta un po’ di nostalgia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana che si preannuncia parecchio elettrizzante sotto molti punti di vista. Vivete una serie di alti e bassi, che vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Attenzione a qualche crisi, passeggera, nella coppia. Magari avete preso una sbandata per qualcun altro.

Sagittario

Cari Sagittario, con la Luna in Ariete la situazione cambia notevolmente. Il cuore torna a battere forte, dopo un periodo di gelo in amore. Il Sole nel segno accenderà la passione come non mai. La Luna piena in Toro favorisce i contratti e gli affari. Non giudicate troppo spesso gli altri, se non volete che gli altri lo facciano con voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa Luna piena vi rende sicuramente più innamorati, ma anche nervosi e pesantemente fuori di testa. La natura d’altronde vi ha reso così, stressati e senza una meta. Settimana preziosa per risolvere problemi di coppia o questioni legali in sospeso. Rivolgetevi ad un esperto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 novembre 2021), Giove quadrato al Sole farà uscire allo scoperto i problemi interpersonali che dovete affrontare da tempo. Con il giusto fiuto negli affari saprete ottenere grandi conquiste in amore e superare problemi di lunga data.

Pesci

Cari Pesci, la stagione autunnale è partita forse a ritmi troppo alti, approfittate di questo quadro astrale ottimo per risolvere qualche problema di lungo corso e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Venere sotto la Luna piena in Toro porterà guadagni oltre le aspettative.