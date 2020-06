Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, sul lavoro vi vengono chiesti miglioramenti e anche qualche cambiamento, soprattutto per poter variare le vostre fonti di entrate. Dovete considerare i momenti di difficoltà.

Toro

Cari Toro, in questi giorni potreste conseguire un importante risultato professionale e sentirvi davvero molto soddisfatti. In amore cercate di passare più tempo con la persona amata.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata riuscirete a dimostrare le vostre capacità a qualcuno che non crede in voi. Sarete soddisfatti di fargli cambiare idea.

Cancro

Cari Cancro, oggi riuscirete a rendere molto a livello professionale e a guadagnarvi la stima dei vostri colleghi e collaboratori. Era molto tempo che non vi vedevano così brillante e stimolato.

Leone

Cari Leone, oggi l’invito è a risparmiare un po’, visto che nelle ultime settimane gli affari non sono certo andati a gonfie vele. Se riuscirete a resistere qualche tempo, riprenderete la rotta con un vento che soffierà a vostro favore.

Vergine

Cari Vergine, vorreste e riposare e non ne avete mai il tempo. Se riuscirete a non perdere la pazienza, potrete portare a termine alcuni impegni e poi concedervi una bella vacanza relax con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, è un buon momento della vostra vita, anche se vi viene richiesto del tatto per affrontare alcune situazioni delicate a livello famigliare e di amicizia. In amore le cose cominceranno ad andare molto bene: il vostro cuore ricomincerà a battere dopo tanto tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, sarete in grado di gestire alcune difficoltà, soprattutto sul lavoro. Ci saranno dei bei miglioramenti sotto il profilo professionale che vi faranno rilassare.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko oggi inizierà un percorso che vi porterà sotto le luci della ribalta sociale, che vi spingerà ad aumentare i vostri contatti e occasioni di incontro.

Capricorno

Cari Capricorno, una giornata all’insegna del romanticismo ma anche della concretezza: avete un affare da portare a termine, non cedete sulla compravendita ma cercate di chiudere il negoziato a vostro vantaggio.

Acquario

Cari Acquario, oggi siete invitati a risolvere una problematica sorta con il partner con il dialogo e la pazienza. Chi vi sta accanto ha spesso bisogno della vostra guida, quindi siate comprensivi.

Pesci

Cari Pesci, è un buon momento a livello economico. Potete stare più tranquilli e pensare per giunta a un investimento in un bene immobiliare. Non è arrivato ancora il momento giusto? Non pensate solo all’amore, pensate a voi stessi.

