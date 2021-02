Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi è probabile che un investimento precedente maturi e vi faccia guadagnare. È probabile che buone idee e uno spirito intraprendente vi aiutino a rimanere in lizza sul fronte professionale.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per alcuni è in programma un viaggio emozionante fuori città. È probabile che una controversia sulla proprietà venga risolta amichevolmente. Qualcosa che avete ottenuto sul fronte accademico potrebbe farvi sentire molto soddisfatti.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi è probabile che voi siate molto ricercati sul fronte sociale. Buone notizie soprattutto per chi cerca l’amore.

Cancro

Cari Cancro, migliorare le prospettive finanziarie vi incoraggerà a pensare in grande. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che voi facciate buoni progressi in qualunque cosa vi sia stata assegnata.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (15 febbraio 2021), un cambiamento nello stile di vita farà bene alla salute. Alcuni di voi potrebbero voler cambiare residenza acquisendo proprietà aggiuntive.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, è probabile che l’eccellenza accademica vi apra molte porte. È probabile che la vostra preoccupazione per gli altri aumenti la vostra immagine sul fronte sociale. Tanto lavoro, la vita sentimentale potrebbe risentirne.

Bilancia

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata meravigliosa, in cui potrete contare su qualcuno che esegua i vostri ordini alla perfezione. Non siate troppo duri con voi stessi sul fronte fisico perché potrebbe diventare controproducente.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, in aumento la popolarità. Da attenuare l’atteggiamento sempre professionale. Ok, esserlo, ma ogni tanto si può sgarrare.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 15 febbrai 2021 – non andate oltre l’essenziale sul fronte accademico, potreste finire per sprecare i vostri sforzi. Bene l’amore.

Capricorno

Cari Capricorno, la salute rimane eccellente man mano che si diventa consapevoli del proprio corpo. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere un incarico prestigioso.

Acquario

Cari Acquario, è prevista qualche turbolenza sul fronte familiare, ma restare calmi aiuterà a superarla. Alcuni di voi sono pronti a godersi una splendida vacanza.

Pesci

Cari Pesci, è prevista qualche turbolenza sul fronte familiare, ma restate calmi. È probabile che un accordo immobiliare in sospeso venga concluso in modo redditizio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

