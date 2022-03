Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi giornata favorevole con Luna, Marte e Venere positivi potete togliervi grandi soddisfazioni. In particolare forti emozioni in amore. Lasciatevi andare e non frenatevi, ci saranno belle novità, sia per chi è single, sia per chi è in coppia da tempo. Potete rimettervi in gioco e trovare l’anima gemella.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, agite con prudenza, perché le stelle vi assistono e sono promettenti. Affrontate i problemi con sicurezza e fermezza, vedrete che sarete in grado di trovare le giuste soluzioni. Attenzione perché Saturno è contrario.

Gemelli

Cari Gemelli, avete tanta energia e voglia di fare bene, rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il meglio. Rimettetevi in pista su tutti i fronti e vedrete che le cose pian piano miglioreranno. Qualcun altro altrimenti potrebbe scalzarvi.

Cancro



Cari Cancro, ci sono questioni pratiche da risolvere il prima possibile. Non preoccupatevi vedrete che le cose miglioreranno. Le stelle sono favorevoli. Sarete in grado di trovare le giuste soluzioni, specie di fronte a problemi di lungo corso. Se ci sono stati litigi in amore, chiaritevi il prima possibile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 marzo 2022), è il momento di dare una svolta alla vostra vita, che ultimamente è troppo piatta e monotona. Realizzate i vostri obiettivi e vedrete che tutto si risolverà il prima possibile. Ottime opportunità da sfruttare al meglio.

Vergine

Cari Vergine, sul lavoro è necessaria grande prudenza. Dovete capire cosa vi sta spingendo a fare una scelta importante e se siete davvero convinti delle vostre azioni. O qualcuno vi sta spingendo in una determinata direzione per i suoi scopi? Fermatevi un attimo e ragionate.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata proficua e molto promettente, in particolare in amore e nelle relazioni personali e sociali. Avete fatto o potrete fare molti incontri positivi, sia per chi è single e ha voglia di rimettersi in gioco, sia per chi il lavoro. I contatti sono fondamentali per crescere nella carriera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete un obiettivo molto ambizioso, e siete disposti a tutto pur di realizzarlo. Le stelle sono favorevoli e vi assistono, vedrete che presto troverete la giusta strada e lo stimolo per fare bene. Mantenete comunque la prudenza, perché Saturno è contrario.

Sagittario

Cari Sagittario, inizia per voi una settimana positiva e che vi vedrà assoluti protagonisti. Dall’estero arriveranno presto ottime novità e avrete voglia di fare bene. In particolare dall’estero, potrete infatti creare contatti interessanti per la carriera. In amore se ci sono stati problemi potrete chiarire e ritrovare la serenità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concentratevi sui sentimenti e vedrete che tutto andrà per il meglio. Rimettetevi in pista dopo un periodo complesso. Per un giorno lasciate da parte i problemi e le discussioni. Le difficoltà pratiche non mancano, ma voi con la vostra organizzazione saprete superare tutte le insidie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 marzo 2022), il consiglio è di stare attenti sia sul lavoro che in amore, se non volete litigare con il partner e con chi vi circonda. Potete cogliere delle opportunità interessanti per raggiungere un obiettivo importante.

Pesci

Cari Pesci, questa nuova settimana potrà portare a un cambiamento interessante. Mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il meglio. Dovete essere più ottimisti e positivi. In amore dovete agire con prudenza, perché non sempre le stelle sono favorevoli. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.