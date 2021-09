Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi seguite l’intuito e non fatevi condizionare da commenti di persone poco sincere. Le forze planetarie sono dalla vostra parte, sfruttate le nuove e fortunate opportunità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete pieni di energia e vitalità. Partite a mille, siete infaticabili, concludere affari e sbrigare pratiche a lavoro sarà un gioco da ragazzi. L’amore risente della quadratura sfavorevole di Venere.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna ostacola l’armonia sia nel lavoro sia in famiglia. Come se non bastasse un ex potrà tornare alla carica e confondervi le idee..

Cancro



Cari Cancro, i clienti vi adorano e i collaboratori vi sostengono nelle imprese, il lavoro è dinamico e va a gonfie vele. Marte vi rende particolarmente orgogliosi. Rimandate le discussioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 settembre 2021), Venere favorevole vi sorride, strane curiosità potranno accadere soprattutto per quel che riguarda i sentimenti. Cupido è nei paraggi!

Vergine

Cari Vergine, Marte si impegna nel campo del denaro e vi fa venire voglia di speculare e di spendere tanti soldi per la casa. State attenti: cautela!

Bilancia

Cari Bilancia, oggi sarete grintosi e pronti ad affrontare la giornata con gioia e serenità. Il lavoro procede, le entrate ci sono ed i progetti decollano. Gioco di attrazione e passione creano un clima vivace nei rapporti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ponderate bene le scelte riguardo immobili ed affari in generale, riflettete sul da farsi e non affrettatevi a concludere accordi. La calma vi preserverà da sorprese anche in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete sottotono e non sarà una passeggiata ripartire a mille a lavoro, specialmente se avete a che fare con clienti esigenti. Il cambio di Luna sarà faticoso…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi occorre un po’ di autostima per riuscire a risolvere alcune questioni lavorative sospese e difficili da gestire. Fidatevi delle vostre capacità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 settembre 2021), geometrie di pianeti che si allineano per voi. Fatevi guidare dalla fortuna e non ve ne pentirete. Siete single? Buttatevi con coraggio!

Pesci

Cari Pesci, le spese da sostenere saranno tante, fate bene i conti e conservate un gruzzoletto da parte. I rapporti risentono di una Luna dispettosa…

