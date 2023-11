Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, mentre tutti gli altri patiscono la fatica, voi siete già sul pezzo e pronti a dare il massimo soprattutto dal punto di vista lavorativo. Saprete dare una parte della vostra energia anche alle persone che vi stanno accanto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete persone molto loquaci ma non siete mai noiosi. Quello che dite riesce sempre a stimolare e ad interessare il vostro interlocutore. Le persone che incontrerete saranno ben felici di avere a che fare con voi.

Gemelli

Cari Gemelli, sta per arrivare un periodo pieno di belle novità. Nella vita privata e professionale stanno per arrivare delle nuove situazioni che rappresenteranno per voi un fattore di stimolo e di crescita individuale.

Cancro

Cari Cancro, è appena trascorso un fine settimana molto stressante per voi. Certi ritmi non sono sostenibili. Cercate di riposare di più evitando di fare le ore piccole. Anche nel lavoro dovreste cercare di centellinare le vostre energie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 novembre 2023), siete particolarmente attraenti e magnetici sotto tanti punti di vista. La gente vede in voi un punto di riferimento e un fattore di stimolo e questo per voi rappresenta un motivo di orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, siete molto competitivi soprattutto se si parla di lavoro e di affari. Non accettate di perdere e volete sempre rilanciare se qualcosa non va per il verso giusto. Dovrete però fare i conti con alcuni rallentamenti…

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ a corto di motivazioni in questo inizio di settimana. Forse siete anche più pessimisti del solito. Dovreste cercare di fare di più e parlare di meno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è un po’ di scetticismo nella vostra vita. Spesso tendete a fare voli pindarici con la fantasia quando invece bisognerebbe essere pratici e pragmatici.

Sagittario

Cari Sagittario, non ci saranno vie di mezzo in questo inizio di settimana. Il vostro umore o sarà totalmente positivo o totalmente negativo. Cercate di vivere questa giornata con la leggerezza ideale senza farvi prendere da inutili ansie e paure immotivate. Siete in procinto di vivere una seconda parte di novembre molto intensa e stimolante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento siete alla ricerca di qualcosa di stimolante che vi metta in condizione di mettere da parte la routine. Anche chi è single, adesso sta cercando con maggiore impegno la propria dolce metà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 novembre 2023), si apre per voi una fase molto interessante soprattutto dal punto di vista personale. Siete un vulcano di belle idee e di brillanti intuizioni, ma a volte la troppa fiducia in sé stessi può trarre in inganno.

Pesci

Cari Pesci, in questo inizio di settimana sarete un po’ macchinosi e farraginosi. Sarete un po’ lenti e impacciati. Si tratta ovviamente di una fase passeggera che si risolverà già nel corso della settimana.