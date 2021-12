Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, cercate di vivere appieno, lasciatevi andare e non preoccupatevi troppo. Fatevi meno problemi. Cercate di trovare la calma e di riorganizzare tutto nella vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avreste bisogno di una pausa dalla quotidianità: siete stanchi, sì, ma anche contenti delle soddisfazioni che stanno arrivando. Occhio alla dieta.

Gemelli

Cari Gemelli, date spazio al vostro intuito: non bisogna mettere sempre in discussione tutto e tutti. Concedetevi delle pause: a volte è meglio fare un passo indietro.

Cancro



Cari Cancro, cercate di non pensare alle cose superficiali: siete entusiasti, ma è meglio moderare gli impulsi perché chi vi sta attorno è troppo esigente. Meglio essere flessibili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), siete protagonisti della vostra vita e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Attenti alle discussioni. Vivete spensierati!

Vergine

Cari Vergine, se collaborerete in modo costruttivo, vi sentirete davvero utili. Cercate di rilassarvi e di ascoltare le vostre esigenze, sarebbe bene dormire di più! Riposo.

Bilancia

Cari Bilancia, attenzione: non trascurate il lavoro in ufficio. Dal punto di vista fisico, se fate esercizio sarete al top della forma. Se invece non schiodate dal divano…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore sarete troppo agitati, meglio non distrarvi. Cercate di rispettare i limiti, di ascoltare il vostro corpo anche se siete molto ottimisti!

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi filerà via rapidamente, ma sicuramente vi dovrete spostare di più. Occhio alle discussioni, alcune sono costruttive perché vi faranno capire che i vostri eccessi possono essere dannosi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nessun problema in arrivo: siete molto energici e riuscirete a trascorrere una giornata piacevole. Cercate di muovervi di più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 dicembre 2021), cambiamenti in arrivo, ma a volte è bene fuggire senza farsi assalire dai sensi di colpa. Sentite la necessità di stare da soli in tranquillità per ricaricare le energie.

Pesci

Cari Pesci, non forzate le persone che vi stanno attorno, non c’è bisogno per forza del loro consenso. Cercate di essere voi stessi, uscite di più: che ne dite di una bella passeggiata o di qualche sport?