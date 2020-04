Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 aprile 2020:

Ariete

Le stelle vi sorridono, siete passionali e avete fascino sugli altri.

Toro

Un po’ di tensioni e qualche turbamento. Mantenete la calma.

Gemelli

In questi giorni siete protagonisti assoluti: simpatici e irresistibili.

Cancro

Non è ancora il vostro momento: abbiate pazienza, continuate a lavorare sui vostri progetti.

Leone

Sembra che il vento vi soffi contro, ma non perdete la calma.

Vergine

Non sottovalutate la comunicazione: gli altri non possono leggervi nel pensiero.

Bilancia

Siete irrequieti, intrattabili e presi dalle incertezze.

Scorpione

Cercate di essere ragionevoli e provate a trovare un accordo con chi vi sta intorno.

Sagittario

In amore va alla grande, in famiglia un po’ meno. Ma non ingigantite i problemi.

Capricorno

Siete pieni di energie e coraggio, ma alzate lo sguardo dalle piccole questioni.

Acquario

Novità in vista in lavoro e amore. Ma prima di prendere una decisione pensateci bene.

Pesci

Siete felici e pieni di fantasia. Ma attenzione ai rapporti ambigui.

