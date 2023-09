Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’opposizione di Marte prosegue ad ostacolare la vostra quotidianità: oggi le discussioni in ambiente familiare e domestico sono difficili da sedare, anzi, forse siete proprio voi a fomentarle.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cominciate la settimana dedicando più tempo e cura alle relazioni sociali a cui prestate meno attenzione: un collega di lavoro potrebbe avere bisogno del vostro aiuto o un amico che non sentite da tanto tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle di questo lunedì vi mettono nelle condizioni ideali per dare una spinta ai vostri affari e progetti personali. Potete fare dei significativi passi avanti verso il vostro successo personale.



Cancro

Cari Cancro, Mercurio, in ottimo assetto con il Sole, vi fa iniziare la settimana col piede giusto in materia di affari. Andate avanti per la vostra strada, niente e nessuno vi possono fermare quando siete determinati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 settembre 2023), è un lunedì all’insegna del business: Marte in Bilancia vi rende dei mercanti provetti, capaci di vendere ghiaccio agli esquimesi! Potete convincere chiunque a fare ciò che volete.

Vergine

Cari Vergine, avete un cielo che vi offre molte possibilità. Ora la domanda da farvi è: a cosa dare più importanza, cosa mettere al primo posto? Riflettete bene su questo fatto prima di agire.

Bilancia

Cari Bilancia, si tratta di un lunedì speciale, in cui riemerge tutto il vostro charme e fascino, finora abbastanza frenati da un senso di paura che non vi faceva essere del tutto spontanei.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Urano e Giove proseguono la loro sosta nel cielo del Toro: questa situazione astrologica mette a rischio i vostri programmi, che possono essere sconvolti all’ultimo minuto da un imprevisto del tutto inatteso.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle di questo lunedì vi mettono nelle condizioni per poter prendere la valigia e partire: sia che si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, sarete ben lieti di non trovarvi dietro una scrivania.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il pianeta della comunicazione mette in risalto la vostra inclinazione all’ordine e alla disciplina, aggiungendoci un pizzico di furbizia: una combinazione perfetta per acquisire prestigio e stima.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 settembre 2023), sarà per voi un lunedì impegnativo, in cui potete trarre grande vantaggio e sollievo dalla collaborazione con gi altri. Non fatevi problemi a chiedere una mano!

Pesci

Cari Pesci, la forza di Marte è su di voi e potete sfruttarla in diverse situazioni, anche per chiedere finalmente ad un vostro superiore una promozione che tarda ad arrivare.