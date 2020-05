Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi lunedì 11 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, affari di cuore in prima linea per voi questo lunedì, la Luna apre la settimana con un po’ d’agitazione in famiglia, ma non prendete troppo sul serio queste tensioni. Giove potrebbe influenzare il vostro stato d’animo, da stasera il transito di Mercurio in Gemelli vi darà la possibilità di sistemare le cose.

Toro

Cari Toro, il vostro segno è legato all’andamento della borsa e quest’oggi con l’appoggio della Luna in Capricorno sarete più che favoriti. Insorgono problemi con le istituzioni, consultatevi prima di prendere qualsiasi decisione. Ultima settimana di Marte nel segno.

Gemelli

Cari Gemelli, dall’inizio della primavera avete avuto Marte dalla vostra parte, è arrivato il momento del passaggio in Pesci da mercoledì 13. In quadratura con Venere nel vostro segno, sarà sicuramente più eccitante la provocazione. Sarete oggetto di critiche, ma Mercurio vi difenderà.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko la vita sentimentale riceve il primo influsso di Marte, la passione rientra nella vostra vita e concluderete la primavera con una forte intesa sentimentale, soprattutto nel matrimonio. Non si escludono nuovi amori. Affronterete a testa alta la complicata Luna in Capricorno.

Leone

Cari Leone, procedono bene i rapporti professionali, iniziate la nuova settimana con una Luna in Capricorno che promette gioie nella carriera. Concludete il mese con la Luna in Ariete in aspetto con Mercurio e Venere. Marte sarà di nuovo vostro amico.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete voglia di tornare ad amare. Nel mese del Toro tutto può succedere in campo sentimentale, ma con la doppia dissonanza di Venere – Marte meglio puntare sulle novità. Giove è sempre nel punto più alto del cielo, avrete qualche problema nella ripresa professionale, bisogna ritrovare il ritmo.

Bilancia

Cari Bilancia, state entrando in una fase lunare problematica per tutto lo zodiaco, per voi però potrebbe significare sia chiudere una stagione di successo che iniziarne una nuova. Oggi e domani ascoltate chi vuole darvi preziosi consigli, sapete sbagliare da soli, meglio avere una guida.

Scorpione

Cari Scorpione, siete arrivati quasi al terzo mese di primavera e la fortuna ancora non gira dalla vostra parte. Avete ragione a lamentarvi, le stelle non sono state generose con il vostro segno, ma in fondo si trattava più che altro di Saturno e Marte, Urano e Mercurio. Luna in Capricorno oggi e Mercurio da stasera in Gemelli: si riparte!

Sagittario

Cari Sagittario, fino al 28 maggio Mercurio sarà in Gemelli con Venere, l’insidia nasce dal 13 in poi, quando Marte passa in PEsci, sarà un transito pesante da accettare soprattutto nel campo salute. Non pretendete troppo, siate più sereni.

Capricorno

Cari Capricorno, approfittate dei due nuovi transiti di mercurio in Gemelli e Marte in Pesci per riscattarvi, curate i vostri problemi di salute ma anche quelli sociali. Le stelle sono dalla vostra parte dal punto di vista professionale.

Acquario

Cari Acquario, la quarta fase lunare del mese del Toro è vostra. Da giovedì nasce ultimo quarto in Acquario, sarà una fase delicata e pesante. Tagliate i rami secchi. Aspetto positivo per la vostra carriera, arriva una ripresa. Stasera Mercurio in Gemelli risveglia Venere, Marte e Saturno.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio negativo fino al 28 maggio, dovete lavorare meglio sulle vostre finanze e stare più attenti a quello che succede in famiglia, curate il rapporto con genitori e figli. Marte arriva in Pesci.

