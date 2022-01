Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi tutto andrà per il verso giusto, fino a quando qualcuno non verrà a piangere da voi. Cercate di essere pazienti e di non essere così indecisi. Meglio se vi riposate un po’ di più.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, buone notizie in arrivo, quello che avete seminato ora sta dando i primi frutti. Siete in forma, ma cercate di concentrarvi su quello che è davvero importante. Siete stanchi? Fermatevi.

Gemelli

Cari Gemelli, con la vostra razionalità nelle prossime ore sarete in grado di uscire da una situazione difficile. Cercate di evitare l’esaurimento, di fare meno danni possibili.

Cancro



Cari Cancro, finalmente le vostre idee stanno prendendo forma e presto arriverà un bel riconoscimento, le soddisfazioni non mancheranno. Cercate, però, di capire che non siete nel posto giusto e come fare per sfruttare l’energia al meglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 gennaio 2022), siete più determinati del solito, avete voglia di vivere, di godervi le piccole cose. Attenzione però: cercate di essere più pazienti.

Vergine

Cari Vergine, tutto intorno a voi sta andando troppo veloce e bisogna tenere il passo. Siete felici, avete raggiunto un equilibrio, ma meglio fare sport: scaricate la tensione!

Bilancia

Cari Bilancia, basta con le polemiche perché potrebbero solo creare attriti. Cercate di mantenere la calma, di dire quello che pensate senza fretta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete stanchi e forse è arrivato il momento di trascorrere qualche serata in tranquillità, magari anche da soli. Perché no?!

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore sarete in grado di esprimere quello che pensate in modo chiaro e semplice. Occhio al sistema digestivo e all’alimentazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cambiamenti in arrivo, ma se non siete pronti potete fuggire senza sentirvi in colpa. Anzi, avete bisogno di stare da soli, in tranquillità, per ricaricare le batterie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 gennaio 2022), vi sentite utili e in grado di lavorare con gli altri, ma avete anche bisogno di rilassarvi e di ascoltare le vostre esigenze.

Pesci

Cari Pesci, la fortuna sta per bussare alla vostra porta. Siete in ottima forma, ma occhio all’alimentazione perché vi servirà più energia del solito per affrontare la varie giornate.