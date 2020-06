Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi lunedì 1 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko se avete prestato del denaro a qualcuno, adesso vi verrà finalmente restituito. In generale una giornata da dedicare molto al lavoro, soprattutto se siete chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro. Non trascurate la salute, adottate una dieta sana e uno stile di vita equilibrato.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko sul lavoro le cose finalmente migliorano e riuscirete così a recuperare serenità e voglia di far bene. Metteteci tanto impegno nelle cose che fate, solo così renderete al massimo. L’amore al momento non è forse la vostra massima priorità. Siate sincero e ammettete che qualcosa non va come vorreste.

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro ci sono situazioni ancora scomode e da tenere sotto controllo, se non volete che i fatti vi travolgano. Anche in amore dovete imparare a dare maggior tempo al partner, solo restando uniti infatti riuscirete a risolvere i problemi attuali. Dimostratevi comprensivi.

Cancro

Cari Cancro, ci saranno presto per voi ottime opportunità dal punto di vista finanziario da cogliere al volo. Sfruttate a pieno se volete dare una svolta alla vostra vita. Volete il meglio per ogni ambito del vostro essere, dal lavoro alla famiglia: le stelle vi assistono.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko se seguirete un utile consiglio da parte di una persona fidata, potrete fare un ottimo investimento per il vostro futuro. Ottime prospettive di guadagno soprattutto per chi fa l’intermediario. In generale una giornata quella di oggi 1 giugno in cui sarete carichi di energia e voglia di fare.

Vergine

Cari Vergine, se ci sono stati dei ritardi dal punto di vista lavorativo, adesso è il momento in cui potete finalmente recuperare e ritrovare serenità. Sul fronte lavorativo avete preso delle decisioni molto delicate, che forse dovreste rivedere. Non che per forza siano sbagliate, ma dategli un check in modo da essere sicuri che siano corrette.

Bilancia

Cari Bilancia, in ambito lavorativo, dopo un periodo difficile, è il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire. In amore potreste vivere un momento delicato, con discussioni e tensioni con il partner: cercate di riaccendere la passione per recuperare la serenità e l’entusiasmo di coppia al momento perduti.

Scorpione

Cari Scorpione, a livello matrimoniale siete chiamati a prendere decisioni importanti. Se ci sono infatti giovani coppie di sposi, dovete essere pronti per questa prova importante per la vostra relazione. Anche a chi dubitava sul vostro amore, dimostrate la vostra unità e il sentimento che vi lega.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko siete chiamati a mettere insieme dei capitali importanti se davvero volete realizzare qualcosa di importante per il vostro futuro. Giornata molto proficua e interessante sul fronte lavorativo, se avete dei progetti ambiziosi, quindi, portateli avanti con entusiasmo.

Capricorno

Cari Capricorno, una giornata davvero proficua per gli agenti immobiliari e in generale tutte quelle persone che hanno a che fare con gli investimenti e il commercio. Se sarete attenti e oculati, infatti, potreste realizzare investimenti importanti. In amore potreste ritrovare entusiasmo, passione ed erotismo, svecchiando un po’ il rapporto.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko siete in una fase un po’ di stallo e sottotono perché vorreste concretizzare dei piani e dei progetti ambiziosi, come degli investimenti immobiliari, ma vi rendete conto che non tutto gira per il verso giusto. Mantenete la calma. Nuovi incontri in amore per chi è single. Chi vive una relazione di lungo corso deve saper trascorrere tempo di qualità con il partner.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dovete vivere una relazione lunga e di qualità con il vostro partner. Solo così riuscirete a superare le difficoltà del momento. A livello professionale il vostro sapervi mettere a disposizione degli altri sarà molto apprezzato. La dieta e la cura del corpo vi garantirà energia e ottima salute.

