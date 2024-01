Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, iniziate l’anno con il piglio giusto e senza paura. Apritevi di più e non siate riservati. Avete tante responsabilità, ma anche affetti a cui badare, non siate distanti. Se conoscete nuove persone, non giudicatele in base alla prima impressione, che spesso non è quella giusta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, scavando in voi stessi capite che ci sono tanti aspetti del vostro carattere che non conoscevate. Dovete smettere di cercare fuori di voi, ma mettete in pratica i buoni propositi che volete realizzare.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite finalmente apprezzati e ora avete capito che non bisogna andare lontano per trovare l’affetto. Questa giornata promette grandi cose, approfittatene perché potrete realizzare grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

Cancro

Cari Cancro, dovete ascoltare bene un messaggio prima di capire da che parte andare. State pian piano cambiando le vostre abitudini e adesso avete voglia di lanciarvi in nuove esperienze. Potete costruire qualcosa di davvero speciale, anche in amore. Che ne dite di andare a convivere o fare un figlio?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 1 gennaio 2024, a volte perdete tempo in quisquiglie, ma ora dovete capire da che parte state andando. Cercate di trovare un giusto equilibrio tra i vostri sogni e la concretezza necessaria per andare avanti. Abbiate pazienza prima di fare un passo importante.

Vergine

Cari Vergine, bene il lavoro, volete togliervi grandi soddisfazioni. Datevi da fare e cercate di svolgere tutti i compiti che avete davanti, anche i più difficili. Questa sera avrete una bella soddisfazione al ritorno a casa, l’anno insomma si aprirà nel migliore dei modi.

Bilancia

Cari Bilancia, vivete ormai da tempo una fase caotica della vostra vita. Vi sentite a disagio e non vedete l’ora di uscire da questo tunnel. In amore sapete bene cosa provate e vorreste dichiararvi, ma avete paura che il vostro messaggio possa venire frainteso, soprattutto da una persona speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete troppo chiusi in voi stessi e nel vostro solito orticello, mentre invece dovreste saper guardare oltre. Imparate a riflettere e a pensare al futuro con maggiore ottimismo. Tornate con i piedi per terra e con una certa umiltà. Non è il momento giusto per accontentare gli altri, pensate a voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, siete imbronciati e stanchi, cosa non va? La pressione è tanta e vorreste dare una svolta alla vostra vita. I motivi per lamentarvi non vi mancano, ma forse dovreste provare a essere più ottimisti e pensare positivo, potete costruire qualcosa di bello.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nonostante sia il 1 gennaio, avete una grossa mole di lavoro da portare a termine. Non potete fare altrimenti, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Le occasioni di divertimento non sono mancate, e non sempre le avete colte. Agite e date il massimo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 gennaio 2024) siete riservati, ma dovreste essere più ottimisti. Le idee non vi mancano, cercate di agire e finalmente ritroverete il giusto equilibrio. Continuate così. Potrete conquistare una persona che vi piace da tempo.

Pesci

Cari Pesci, il vostro essere così pragmatico vi permetterà di raccogliere le idee e mettere in pratica i vostri progetti. Rispetto ai giorni scorsi siete sereni e potete rilassarvi, d’altronde sono giorni di festa. Potete raggiungere i vostri obiettivi e riprendere in mano la vostra vita in questo nuovo anno. Non mollate.