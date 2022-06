Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata che parte con il piede giusto. Avete le carte in regola per fare bene. L’energia è quella giusta, ma forse dovreste anche fermarvi un attimo per ricaricare le pile. Calma e serenità sono i segreti per ripartire alla grande e organizzare al meglio la giornata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete una sensibilità fuori dal comune. Potete risolvere un problema di lungo corso. Ultimamente avete sgarrato troppo con il cibo e ora rischiate di pagarne le conseguenze. Non è solo un fatto di estetica, ma di salute. Mangiate sano e fate il pieno di energia.

Gemelli

Cari Gemelli, ottime notizie in arrivo. Il cielo promette grandi cose e potete conquistare presto l’anima gemella. Sta a voi dare il massimo e dimostrare di che pasta siete fatti. In generale è un periodo all’insegna della tranquillità. Occhio alla dieta, mangiate sano e fate sport. Ne va della salute.

Cancro



Cari Cancro, vi manca terribilmente una persona vicina e cara, pronta a darvi subito i giusti consigli. D’altronde gli amici servono anche a questo. Vorreste rilassarvi perché vi sentite stanchi ma proprio non ce la fate. Lasciatevi andare e non pensateci troppo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 giugno 2022), siete ottimisti e in grado di prendere decisioni importanti per il futuro. Non siate però frettolosi. Mantenete la calma, ricaricate le pile e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Vergine

Cari Vergine, siete sereni e tranquilli e questo è certamente un bene. Anzi molti saranno invidiosi del vostro essere risolti e sereni. Ma d’altronde ve lo siete sudati. Cercate di continuare su questa strada, non mollate proprio ora. Sarebbe un peccato!

Bilancia

Cari Bilancia, lasciatevi andare di più e confidatevi con una persona che vi vuole bene. Avete tanta energia e voglia di fare bene. Il lavoro è al top, come non succedeva da tempo. Potete togliervi belle soddisfazioni, e avere magari una promozione o un aumento. In generale prudenza, non fate il passo più lungo della gamba!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo tanti sacrifici e problemi, stanno per arrivare delle belle soddisfazioni. Tempo al tempo, tutto si risolve, ma non siate frettolosi. Qualche imprevisto d’altronde è sempre da mettere in conto, fa parte della vita.

Sagittario

Cari Sagittario, novità in arrivo. Alla fine si raccoglie sempre quello che si semina. E se avete seminato bene, cioè se avete fatto i giusti sacrifici, il raccolto sarà ricco e prezioso. Dovete essere come la formica della famosa favola.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata davvero al top per il vostro segno. Avete tante idee che vi frullano per la testa e la voglia di far bene è sconfinata. Potete togliervi davvero belle soddisfazioni. La vostra creatività è al massimo, non siate però frettolosi, fate le cose con calma, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 giugno 2022), giornata nella quale dovete essere più riflessivi e agire con calma e discrezione. Se qualcosa per voi non va bene e non è giusta, prendetevi una pausa e rilassatevi. Inutile farsi il sangue amaro. Godetevi un po’ di meritato riposo.

Pesci

Cari Pesci, cercate di mantenere la calma e di essere più riflessivi. Come vedete, quando siete più calmi trovate un equilibrio interiore che vi dà grossi benefici in tutto ciò che fate. Sapete come gestire la vostra giornata, senza fretta. E senza sbagliare a causa della fretta.