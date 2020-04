Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, il cuore vi batte forte in queste prime giornate di caldo, ma questa volta vi sorprenderete dei destinatari dei vostri sentimenti. La Luna piena nel segno vi favorisce, quindi tentate imprese impossibili senza esitazione.

Toro

Amici del Toro, la Luna piena è favorevole, soprattutto per quanto riguarda le vostre attività più pratiche e lavorative. State riuscendo a fare progressi anche rimanendo a casa, e a tessere le giuste relazioni.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi molti pianeti sono dalla vostra parte, come Venere e Marte, che smuovono le passioni, mischiano le carte della vostra vita e vi presentano qualche ricca novità.

Cancro

Cari Cancro, per voi non sarà un’ottima giornata. Siete molto nervosi e, soprattutto in famiglia, avrete delle tensioni da spegnere e dei problemi da risolvere. Cercate di non discutere con il partner, ma di trovare il modo di farvi aiutare.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna piena favorirà qualche incontro interessante, soprattutto per i single che potranno fare incontri – in chat, al momento – molto interessanti. Se siete in coppia, invece, vedrete un risveglio della passione.

Vergine

Amici della Vergine, la Luna sta smuovendo qualcosa nel vostro ambiente lavorativo e potrebbe portarvi a conquistare ricche opportunità per migliorare la vostra posizione e rendervi più felici e soddisfatti.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la settimana va molto bene, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Cercate solo, soprattutto sul lavoro, di non esagerare con i vostri toni o rischierete di rovinarvi la giornata.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko oggi vi vede molto instabili emotivamente, soprattutto perché siete voi a continuare a fare disordine nella vostra mente. Se un disordine c’è, però, non ignoratelo ma affrontate, seppur con i vostri tempi, una situazione che vi arreca sofferenza.

Sagittario

Amici del Sagittario, è un bellissimo momento per l’amore, soprattutto per chi si era scottato in passato e ha scelto di non avere niente a che fare con i sentimenti per un bel po’. La Luna è piena e ricca di passioni che possono sbocciare.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete molto nervosi, ed è tutta colpa del Sole. Non siete in grande forma fisica soprattutto, e forse dovreste cercare di rimettervi un po’ in sesto o continuerà a risentirne soprattutto l’umore.

Acquario

Amici dell’Acquario, la Luna piena premia amore e sentimenti, li rende scintillanti, dà maggiore forza alle coppie in crisi e passione agli amanti “giovani”. Se avete intenzione di cambiare partner, le stelle confermano che dovreste proprio farlo.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dovreste cercare di ritrovare un po’ di serenità e di pace interiore. Siete molto agitati e state mettendo in discussione tante cose, soprattutto riguardanti il lavoro e il vostro futuro professionale. Cercate di razionalizzare.

