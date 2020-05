Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, cercate di rivedere il vostro stile di vita, state spendendo troppi soldi in un momento in cui non ve lo potete permettere. Sul lavoro, non influenzate il lavoro altrui, ma lasciate che gli altri esprimano il loro estro.

Toro

Cari Toro, secondo Branko in questa giornata avrete modo di scontrarvi con una verità forse non gradita, ma essenziale per ricominciare un nuovo capitolo sentimentale della vostra vita. Serata romantica, cena a lume di candela.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vi invita a cercare l’apprezzamento di qualcuno sul lavoro che potrà essere utile per i vostri obiettivi futuri. Bene l’amore per i single, vogliosi di conquista.

Cancro

Cari Cancro, oggi sarete in grado di scalare montagne pur di raggiungere alcuni vostri obiettivi. Vi siete stancati di una certa routine, volete una boccata d’aria fresca e sentirvi vivi. Anche per quanto riguarda l’amore.

Leone

Cari Leone, oggi vi si chiede un atteggiamento responsabile, un approccio paziente e lungimirante nei confronti dei vostri affari e del vostro rapporto di coppia. Non agite in modo istintivo ma riflettete sulle giuste scelte e comportamenti da attuare.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko l’oroscopo di oggi dovreste cercare di farvi aiutare senza farvi prendere dall’orgoglio. Se saprete riconoscere di non saper fare qualcosa, allora siete già un passo avanti verso il successo.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di curare la vostra salute, anche economica. Se vi siete un po’ appesantiti in quest’ultimo periodo, cercate di rimediare facendo un po’ di allenamento e mettendovi un po’ a dieta. E’ importante per il corpo come per la mente.

Scorpione

Cari Scorpione, sono ancora giornate non in discesa per voi, avete una serie di problemi da risolvere e tanta stanchezza mentale. Non mollate, state per trasformare la vostra vita in un posto più felice. Qualcuno vi busserà dal passato, sta a voi la scelta se aprire la porta o meno.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potete stare più tranquilli con le vostre risorse economiche e concedervi qualche lusso e qualche svago in più. La mente deve respirare e il corpo gioire. Organizzate una bella serata.

Capricorno

Cari Capricorno, è una giornata super positiva, usate tutte le vostre migliori energie per godervela al meglio. Se il partner vi chiede più attenzioni è il momento di dargliele. Sul lavoro vi state prendendo belle soddisfazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko la giornata sarà piena di difficoltà e contrattempi, ma avrete modo di rifarvi grazie all’aiuto di qualcuno che vi sta a cuore. E a cui state a cuore, forse in una maniera che non avevate pensato?

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko in questa giornata vorrete pensare solo al vostro benessere fisico e professionale. Avete voglia di compiere dei passi in avanti, di sentirvi pieni e soddisfatti e che i vostri sforzi passati vengano ripagati.

