Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, per chi lavora in proprio è prevista una giornata redditizia. Durante le prossime ore però penserete sopratutto alla salute: l’obiettivo è tornare in forma il prima possibile.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è probabile che le casalinghe si godranno la giornata in compagnia di vicini e amici. La stanchezza vi minaccerà più del dovuto, pause adeguate vi faranno andare avanti.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi una nuova storia d’amore potrebbe portare un’ondata di euforia per rendere stupenda la vostra giornata!

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi probabilmente verranno riconosciuti i vostri sforzi sul fronte professionale. Alcuni di voi potranno essere invitati a conferenze o consulenze.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 7 gennaio 2021 – durante la giornata di oggi potreste avere un aumento. Una decisione tempestiva e corretta vi aiuterà a risparmiare un sacco di soldi.

Vergine

Cari Vergne, oggi sarete in grado di liberarvi completamente dallo stress. Possibile dell’insoddisfazione sul fronte sentimentale…

Bilancia

Cari Bilancia, le prospettive di lavoro per le persone appena uscite dagli studi sono destinate a rallegrarsi presto. Una visione positiva vi aiuterà a buttare fuori la negatività che avete dentro di voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passioni ardenti aspettano di essere scatenate, quindi rendete questa giornata speciale! Riuscirete a ignorare distrazioni e interruzioni al lavoro per completare un’attività in sospeso.

Sagittario

Cari Sagittario, chi non ha un lavoro stabile potrà aspettarsi la permanenza. La salute sarà soddisfacente, ma dovrete essere regolari negli allenamenti. Buoni momenti in vista con i partner.

Capricorno

Cari Capricorno, un buon budget vi aiuterà a risparmiare molto. La soddisfazione è prevista per le persone attente all’immagine che cercano di raggiungere una figura e un fisico perfetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 gennaio 2021), riuscirete a ridare slancio a una situazione lavorativa finita su un binario morto. I vostri sforzi sul fronte accademico vi terranno in conflitto. È probabile che oggi trascorrerete dei momenti piacevoli con uno stretto parente o partner.

Pesci

Cari Pesci, ottima giornata per quanto riguarda la situazione sentimentale. C’è del romanticismo… Meno bene il fronte economico, eventuali investimenti dovranno ancora attendere.

