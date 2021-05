Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, un vecchio adagio dice: forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio. Ecco, mai come stavolta è adatto per il vostro segno. Avete un quadro astrale davvero favorevole, e questo sarà di grande ispirazione in ogni aspetto della vostra vita. Meno bene l’amore, sembra che il partner si sia quasi dimenticato di voi. Fateglielo notare senza fare le vittime.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno e Giove nel segno dell’Acquario stimolano il vostro spirito e vi rendono quasi eterei. Non dovete però mai perdere il contatto con la realtà ed essere concreti e pratici. Dovete capire che esistono gli ideali ma anche gli affari e il denaro, e ultimamente ne avete speso troppo, quindi rimettetevi in riga.

Gemelli

Cari Gemelli, Saturno è favorevole ma protegge soltanto imprese serie e concrete. Altrimenti meglio lasciar perdere. Giove vi rende buoni e altruisti, ma attenti perché le persone invidiose e cattive non mancano mai, e se si è troppo buoni a volte la gente se ne approfitta. In amore avete grande fascino e se siete single potreste fare grosse conquiste.

Cancro

Cari Cancro, Marte vi rende pieni di energia ed entusiasmo. Avete ritrovato una vivacità e una voglia di fare che mancavano da troppo tempo. Mantenete così un grande equilibrio con chi vi circonda. Un essere proattivi che vi aiuterà nel fare tante nuove conquiste, per serate di grande passione con i vostri corteggiatori.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (6 maggio), questo non è certo un periodo d’oro per gli affari. Dovete tirare la cinghia e avere pazienza. Presto potrebbero nascere contrasti in famiglia per un’eredità. Sono situazioni spiacevoli che è sempre meglio evitare, soprattutto se portano alla fine di rapporti importanti. Qualche contrattempo sul lavoro. Cercate di rilassarvi e dedicarvi a qualche hobby.

Vergine

Cari Vergine, la sfera emotiva migliora e questo è già un ottimo segno. Questa primavera e l’influsso di Mercurio vi spingono a ricercare cambiamenti e novità, spinti da una piacevole energia positiva. Sul lavoro ci sono nuove opportunità soprattutto per chi è in cerca di un nuovo impiego: mandate curriculum, potreste presto ricevere risposta.

Bilancia

Cari Bilancia, questo influsso di Marte non è certo dei migliori, soprattutto sul lavoro. Potreste vivere momenti di litigio e discussione con colleghi e superiori. Cercate se possibile di mantenere la calma. Ottime opportunità per i giovani, magari alle prese con un concorso. Le liti non mancano, soprattutto nei rapporti di coppia, ma a volte servono proprio per ravvivare l’eros e la coppia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore ci sono belle speranze e nuove opportunità da cogliere al volo, grazie all’influsso positivo di Giove. Potete finalmente sciogliere la tensione e se c’è una persona che vi piace lanciarvi alla sua conquista. D’altronde se siete single non avete nulla da perdere. Chi invece ha già un partner deve limitare la gelosia.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente avete trascurato troppo la forma fisica e con la prova costume in arrivo è il caso di rimettersi in forma. Evitate quindi l’abuso di alcol e contenetevi nel mangiare. Sul lavoro potreste ricevere nuove opportunità di lavoro, valutatele con calma mettendo sul piatto della bilancia pro e contro. Tante passioni vi travolgono, gestitele con cautela.

Capricorno

Cari Capricorno, sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione e i social potete fare grandi conquiste, sia in campo passionale che nel lavoro. Attenzione però perché il rischio di trovare qualche fregatura è sempre alto. Va bene avere i propri impegni, ma non trascurate mai il partner. Organizzate qualche gita o un viaggetto per riaccendere la passione e uscire dalla solita routine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (6 maggio 2021), avete tanti ideali e obiettivi, ma adesso dovete passare all’azione. Non basta che le cose restino sulla carta, bisogna agire. Bene gli affari e le finanze, potete portare avanti un vostro progetto che presto darà i suoi frutti. Nel weekend forti emozioni con l’arrivo di Venere.

Pesci

Cari Pesci, c’è un alone di mistero che vi circonda e una sorta di fascino che vi rende irresistibili agli occhi di chi vi circonda. Potete così conquistare ogni preda, anche la più difficile. I rapporti tra gli amanti sono eccitanti, c’è quel gusto per il vietato, ma attenzione perché il partner potrebbe accorgersene, e lì poi son dolori. Meglio evitare di giocare su due fronti.

