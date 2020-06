Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi giovedì 4 giugno 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, ci sono belle soddisfazioni economiche in arrivo, dopo settimane in cui avete tirato la cinghia potrete finalmente rilassarvi un po’ e fare degli investimenti che desideravate fare da tempo.

Toro

Toro, siete messi di fronte a una prova importante, ma saprete affrontare la situazione con grande maturità. In quest’ultimo periodo avete imparato a gestire molto bene i lati più complessi del vostro carattere.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi vi risentirete molto con il partner, che ultimamente non vi dedica abbastanza attenzioni ma, anzi, sembra completamente assorbito da sé stesso e dai suoi impegni. Fategli capire che vi sentite trascurati.

Cancro

Cari Cancro, è il tempo per raccogliere un po’ di frutti, a livello economico e monetario, del vostro lavoro. Vi siete impegnati affinché voi e i vostri collaboratori possiate stare tranquilli per un po’ di tempo e ci siete riusciti. Vi verrà mostrata molta gratitudine.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko in queste giornate state riflettendo molto sul vostro futuro. Non vi sentite pienamente appagati a livello professionale e state pensando ad un cambiamento importante. Una nuova sfida, in effetti, vi attende.

Vergine

Amici della Vergine, se siete alla ricerca di una casa, di una stabilità immobiliare, quest’oggi riuscirete a trovare una soluzione che si sposa bene con le vostre esigenze. I single verranno corteggiati da qualcuno che riuscirà a risvegliare una passione sopita.

Bilancia

Bilancia, è un bel periodo per l’amore e per il lavoro, siete pieni e soddisfatti di quello che avete e volete solo sentirvi bene. Romanticismo da chi ami sarà grandemente apprezzato e risveglierà la passione.

Scorpione

Cari Scorpione, la fortuna vi assiste, siete molto solidi economicamente e questo vi rassicura. Sul fronte amoroso e professionale avete raggiunto degli obiettivi e ora vi potete rilassare un po’.

Sagittario

Amici del Sagittario, siete favoriti dalle stelle oggi, quindi se avete una sfida da vincere cercate di premere sull’acceleratore con maggiore audacia: non ve ne pentirete di certo.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko vi state provando a riavvicinare a una persona dalla quale vi eravate allontanati a seguito di alcune incomprensioni. Se avete un affare con un bene immobiliare, oggi potrebbe esserci una bella occasione.

Acquario

Cari Acquario, siete in una fase di stallo sentimentale. Nonostante le abbiate provate tutte, con il partner le cose sembrano proprio non voler riprendere a funzionare. Iniziate a pensare di voler voltare pagina e ricominciare.

Pesci

Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi avrete voglia di mettere in cantiere un bel progetto professionale. Vi sentite più sicuri che in passato che qualcosa possa essere costruito da zero, mattoncino dopo mattoncino.

