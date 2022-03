Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva con molti pianeti che vi sostengono. Dopo un periodo negativo e deludente, potete riscattarvi in ogni campo. Sul lavoro date il massimo e vedrete che il momento del vostro successo non tarderà ad arrivare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata all’insegna dello stress e dell’agitazione per il vostro segno. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto andrà per il verso giusto, basta dare il massimo e spingere sull’acceleratore. Da domani le cose andranno per il verso giusto.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata tornerete ad essere vincenti e assoluti protagonisti in amore. Se siete single da troppo tempo, è il momento di rimettersi in pista. Potete togliervi grandi soddisfazioni e vivere forti emozioni. Rimboccatevi le maniche e vedrete che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Keep going.

Cancro



Cari Cancro, giornata sottotono. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Un leggero calo fisico potrebbe farsi sentire. Non trascurate la salute e rimettetevi in forma, non tanto per l’estetica quanto appunto per la salute. Dieta, riposo e un po’ di attività fisica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 31 marzo 2022), rispetto agli ultimi giorni, questa è sicuramente un fase migliore, con un buon zodiaco a proteggervi. Ma si sa, poi bisogna metterci del proprio per far sì che le cose vadano veramente bene. È il momento di risalire la china. Tenete duro e dimostrate il vostro valore.

Vergine

Cari Vergine, vi è stata fatta una nuova proposta lavorativa da prendere assolutamente in considerazione. Valutate con calma pro e contro prima di accettare. Luna e Giove sono dissonanti, per cui prima di prendere una decisione, sarà importante avere tutte le garanzie necessarie e possibili. Non siate frettolosi.

Bilancia

Cari Bilancia, usate la massima prudenza se non volete che chi vi circondi si offenda o possa reagire male. Insomma è un periodo complicato, per cui il consiglio è di mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Se c’è qualcosa in sospeso, affrontatela prima che sia troppo tardi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata molto positiva sul lavoro. Potete togliervi grandi soddisfazioni. Approfittatene se siete in cerca di un impiego stabile e serio. Non litigate con chi vi circonda. Molti di voi anche se un lavoro ce l’hanno, non sono contenti e cercano qualcosa di meglio. Siete in cerca di nuovi stimoli.

Sagittario

Cari Sagittario, il peggio è passato e ora potete risalire la china e recuperare. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Portate avanti nuovi progetti, osate di più, investite su voi stessi. Insomma, se non credete in primis voi sulle vostre capacità, come potete sperare che lo facciano gli altri?

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è il momento di prendersi una pausa e recuperare sotto ogni punto di vista. Dovete pensare a voi stessi e approfittare per recuperare le energie perse. Questo è stato un periodo complesso sotto tanti punti di vista. Siete stressati e avete tanti pensieri per la testa. Approfittatene per rilassarvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 31 marzo 2022), giornata intensa ma proficua, di quelle che quando la sera ti metti a letto sei stanco ma soddisfatto. State vivendo un periodo molto stressante e impegnativo. Sfruttatelo a pieno e sotto ogni punto di vista, per come meglio potete.

Pesci

Cari Pesci, state vivendo un buon periodo, pieno di grandi emozioni e vitalità. Giove vi solletica il cervello. Potete realizzare i vostri progetti. Grazie a questi astri così positivi, potete togliervi grandi soddisfazioni. Non rimanete fermi o ancorati al passato, voltate pagina e guardate al futuro con ottimismo.