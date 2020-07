Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, se siete impegnati sul lavoro per riuscire ad avere qualche entrata in più è la giornata giusta per prendervi qualche soddisfazione. Salute e benessere mentale, però, devono sempre essere messi al primo posto.

Toro

Cari Toro, ci sono dei problemi, delle turbolenze e frizioni con dei collaboratori che potreste risolvere in maniera amichevole, senza andare in escandescenza. Serve il vostro massimo impegno per risolvere un problema urgente.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di risolvere un problema prima che questo diventi più grande di quello che è e vi rubi più tempo del necessario. Anche perché avete poca pazienza e vorreste soltanto dedicarvi all’aspetto sentimentale.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko oggi avrete la possibilità di cogliere un’occasione importante e che vi farà generare profitti interessanti. Avevate bisogno di un po’ di tranquillità sul fronte economico. Su quello della, invece, cercate di non essere troppo paranoici.

Leone

Cari Leone, anche se vi arriveranno delle buone offerte, non siete molto disposti a vedere dei cambiamenti nel vostro patrimonio finanziario e immobiliare. Avete bisogno delle vostre certezze in questo periodo, soprattutto quella del partner.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno dell’assistenza di un amico per risolvere alcune incombenze pratiche. Cercate di non organizzare vacanze troppo lontano, godetevi quello che vi sta intorno.

Bilancia

Cari Bilancia, avete degli obiettivi importanti da raggiungere, ma un intoppo burocratico vi farà rinunciare ad un finanziamento che avrebbe potuto darvi un po’ di respiro sul fronte economico. Non preoccupatevi, riuscirete comunque nel vostro intento tramite le vostre abilità.

Scorpione

Cari Scorpione, avete una scadenza abbastanza importante e per questo siete agitati ed elettrici. Il lavoro, però, è per voi attualmente la cosa più importante. Non trascurate il partner: stavolta potrebbe accettare l’invito per una serata esclusiva.

Sagittario

Cari Sagittario, una vacanza è proprio quello di cui avete bisogno. Cercate di organizzarvi, anche da soli se non riuscite e trovare una comitiva alla quale aggregarvi. Un bel viaggio in solitaria potrebbe farvi riscoprire cose di voi stessi che avevate dimenticato.

Capricorno

Cari Capricorno, c’è qualche problema in questa giornata di fine luglio, soprattutto per quanto riguarda la salute: cercate di riguardarvi e non trascurare le cure. A livello economico, finalmente avrete del respiro.

Acquario



Cari Acquario, in questi giorni è importante recuperare un po’ di sintonia con il partner sotto le lenzuola. Cercate di tenere allenata la fantasia e stuzzicare il desiderio di chi vi sta accanto.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi avrete a che fare con alcune questioni pratiche, e ci sarà bisogno di far valere le vostre posizioni e punti di vista. Non fatevi mettere i piedi in testa.

